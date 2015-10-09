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Вчера 23:50
 

Беллингем раскрыл, что больше всего впечатлило его на ЧМ-2026

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Беллингем раскрыл, что больше всего впечатлило его на ЧМ-2026 ©Depositphotos.com/thenews2.com

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем поделился впечатлениями от ЧМ-2026, по итогам которого английская команда завоевала бронзовые медали, уступив в полуфинале, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем поделился впечатлениями от ЧМ-2026, по итогам которого английская команда завоевала бронзовые медали, уступив в полуфинале, сообщают Vesti.kz.

Футболист признался, что мундиаль в США оставил у него самые яркие воспоминания и стал особенным событием в жизни. Беллингем также отметил атмосферу турнира и поддержку английских болельщиков, которые преодолевали большие расстояния ради своей сборной.

"Для меня чемпионат мира, пожалуй, стал самым ярким опытом в жизни. Говорю это без преувеличения. Футбол был очень качественный, мне вообще очень понравилось находиться в США и видеть, как фанаты сборной Англии прилетали туда, распевая Wonderwall. Я сознательно решил наслаждаться каждой минутой, пока находился посреди всего этого. Подобное в жизни бывает не так часто. Это нечто особенное", — приводит слова Беллингема Vogue.

Напомним. на ЧМ-2026 сборная Англии дошла до 1/2 финала, где уступила Аргентине - 1:2. В матче за бронзу англичане обыграли Францию со счётом 6:4.

Беллингем провёл за свою национальную команду восемь матчей, забив семь голов и оформив один ассист.

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