Байсуфинову скорректировали задачу: омолодить состав с прицелом на Лигу наций

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов получил поручение от президента КФФ Адильбека Джаксыбекова - работать с прицелом на Лигу наций. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что недавно президент КФФ встречался с тренерским штабом сборной, где были немного скорректированы планы команды на текущий отборочный турнир. Задачи "выступить достойно" никто не снимал, но в то же время все прекрасно понимают - группа у сборной убийственная и выступить в ней достойно поможет лишь фарт. Большой и дикий фарт.

Поэтому основное внимание будет скорректировано на другой задаче: создать прообраз команды, которая следующей весной должна обыграть Молдову в стыковых матчах Лиги наций, после чего должна выйти из своей группы в этом турнире.

Поэтому было принято решение постепенно прощаться с возрастными игроками. Особенно с теми, кто подвержен травмам. В частности, речь идет о Логвиненко и Шомко. Потерю первого восполнить непросто, но уже сформирована тройка центральных защитников из Алипа, Малого и Ерланова, на подстраховке имеются Марочкин, Касым и Керимжанов. Поэтому большой зависимости от Логвиненко уже нет.

Что касается Шомко, то тут вопрос не только к здоровью игрока, но и к функциям. Команда играет в 3 центральных защитника, поэтому на фланге нужны мобильные и быстрые бровочники, такие как Суюмбаев, Валиуллин, Вороговский. Да и сам Шомко уже давненько потерял свое место в сборной и особых усилий по возвращению в нее не предпринимает. Такое впечатление сложилось в федерации.

В целом теперь Байсуфинов будет привлекать больше молодых исполнителей, давать им шанс. В роли основного форварда на осенние матчи тренерский штаб видит Артура Шушеначева. Будут и другие приглашения.

Напомним, что в сентябре сборная Казахстана проведет три матча в отборочном цикле ЧМ-2022. 1 сентября дома примет Украину, после чего 4-го и 7-го числа сыграет на выезде с Финляндией и Боснией и Герцеговиной. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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