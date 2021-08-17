 YRsARSR9XFTLElehFuvWVX8vimuNYqbimMk4daj8
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Байсуфинову скорректировали задачу: омолодить состав с прицелом на Лигу наций

Байсуфинову скорректировали задачу: омолодить состав с прицелом на Лигу наций
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов получил поручение от президента КФФ Адильбека Джаксыбекова - работать с прицелом на Лигу наций. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что недавно президент КФФ встречался с тренерским штабом сборной, где были немного скорректированы планы команды на текущий отборочный турнир. Задачи "выступить достойно" никто не снимал, но в то же время все прекрасно понимают - группа у сборной убийственная и выступить в ней достойно поможет лишь фарт. Большой и дикий фарт.

Поэтому основное внимание будет скорректировано на другой задаче: создать прообраз команды, которая следующей весной должна обыграть Молдову в стыковых матчах Лиги наций, после чего должна выйти из своей группы в этом турнире.

Поэтому было принято решение постепенно прощаться с возрастными игроками. Особенно с теми, кто подвержен травмам. В частности, речь идет о Логвиненко и Шомко. Потерю первого восполнить непросто, но уже сформирована тройка центральных защитников из Алипа, Малого и Ерланова, на подстраховке имеются Марочкин, Касым и Керимжанов. Поэтому большой зависимости от Логвиненко уже нет.

Что касается Шомко, то тут вопрос не только к здоровью игрока, но и к функциям. Команда играет в 3 центральных защитника, поэтому на фланге нужны мобильные и быстрые бровочники, такие как Суюмбаев, Валиуллин, Вороговский. Да и сам Шомко уже давненько потерял свое место в сборной и особых усилий по возвращению в нее не предпринимает. Такое впечатление сложилось в федерации.

В целом теперь Байсуфинов будет привлекать больше молодых исполнителей, давать им шанс. В роли основного форварда на осенние матчи тренерский штаб видит Артура Шушеначева. Будут и другие приглашения.

Напомним, что в сентябре сборная Казахстана проведет три матча в отборочном цикле ЧМ-2022. 1 сентября дома примет Украину, после чего 4-го и 7-го числа сыграет на выезде с Финляндией и Боснией и Герцеговиной. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Байсуфинов Талгат Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Лига наций КФФ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:00
Футбол
Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу
Вчера , 22:42
Футбол
"Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана "Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана
Вчера , 21:14
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022 Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
Вчера , 19:51
Футбол
В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом
Вчера , 18:04
Футбол
"История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак" "История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак"
Вчера , 16:39
Футбол
Байсуфинову скорректировали задачу: омолодить состав с прицелом на Лигу наций Байсуфинову скорректировали задачу: омолодить состав с прицелом на Лигу наций
Вчера , 14:55
Футбол
В сборной Казахстана приняли решение по Зайнутдинову на матчи отбора ЧМ-2022 В сборной Казахстана приняли решение по Зайнутдинову на матчи отбора ЧМ-2022
Вчера , 14:26
Футбол
Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу
Вчера , 10:35
Футбол
Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России
Вчера , 10:10
Футбол
В сборной Таджикистана сделали заявление о переговорах с тренером "Астаны" В сборной Таджикистана сделали заявление о переговорах с тренером "Астаны"
Вчера , 07:20
Футбол
Футболист из Германии решил выступать за сборную Казахстана Футболист из Германии решил выступать за сборную Казахстана
16 августа, 23:57
Футбол
Сборная Украины назвала состав на матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции Сборная Украины назвала состав на матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции
16 августа, 23:31
Футбол
Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022? Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022?
15 августа, 20:25
Футбол
Сборная Украины выбрала нового тренера перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 Сборная Украины выбрала нового тренера перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
15 августа, 09:14
Футбол
Тренер "Астаны" предлагал свои услуги азиатской сборной. Известна запрашивавшаяся им зарплата Тренер "Астаны" предлагал свои услуги азиатской сборной. Известна запрашивавшаяся им зарплата
15 августа, 07:23
Футбол
Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана
13 августа, 13:52
Футбол
Бердыев может возглавить сборную Узбекистана. Известна зарплата главного тренера Бердыев может возглавить сборную Узбекистана. Известна зарплата главного тренера
12 августа, 15:18
Футбол
Сборная Казахстана узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА Сборная Казахстана узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
7 августа, 22:55
Футбол
Футболист сборной Казахстана забил первый гол за клуб из Узбекистана: закрутил прямым ударом с углового Футболист сборной Казахстана забил первый гол за клуб из Узбекистана: закрутил прямым ударом с углового
7 августа, 08:50
Футбол
Несостоявшийся тренер "Кайрата" возглавит соперника сборной Казахстана по отбору к ЧМ-2022 Несостоявшийся тренер "Кайрата" возглавит соперника сборной Казахстана по отбору к ЧМ-2022
5 августа, 16:00
Футбол
Футболист сборной Казахстана сыграл против "Наполи" Футболист сборной Казахстана сыграл против "Наполи"
3 августа, 21:35
Олимпиада-2020
Бразилия и Испания определят победителя футбольного турнира на Олимпиаде-2020 Бразилия и Испания определят победителя футбольного турнира на Олимпиаде-2020
3 августа, 11:35
Футбол
Футболист сборной Казахстана дебютировал за европейский клуб в матче с 7 голами Футболист сборной Казахстана дебютировал за европейский клуб в матче с 7 голами
2 августа, 15:28
Футбол
Названа причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины Названа причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины
1 августа, 18:14
Футбол
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Это соперник Казахстана в отборе на ЧМ-2022 Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Это соперник Казахстана в отборе на ЧМ-2022
1 августа, 16:35
Футбол
Футболист сборной Казахстана дебютировал в чемпионате Узбекистана Футболист сборной Казахстана дебютировал в чемпионате Узбекистана
21 июля, 10:00
Футбол
Уйдет из "Кайрата"? Бердыев приблизился к назначению на пост главного тренера сборной России Уйдет из "Кайрата"? Бердыев приблизился к назначению на пост главного тренера сборной России
17 июля, 23:40
Футбол
Определено место проведения матча отбора ЧМ-2022 по футболу Казахстан - Украина Определено место проведения матча отбора ЧМ-2022 по футболу Казахстан - Украина
17 июля, 08:50
Футбол
"Важным был мяч "Ахмату". В России отреагировали на приезд форварда сборной Казахстана "Важным был мяч "Ахмату". В России отреагировали на приезд форварда сборной Казахстана
13 июля, 14:49
Футбол
Нападающий сборной Казахстана возвращается в клуб чемпионата России Нападающий сборной Казахстана возвращается в клуб чемпионата России
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus