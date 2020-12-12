Байсуфинов стал кандидатом в главные тренеры сборной Казахстана

Казахстанский тренер Талгат Байсуфинов
рассматривается в качестве кандидата на должность главного тренера сборной Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
. С 52-летним специалистом уже связывались на предмет работы в национальной команде.
Также в списке фигурируют главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян и наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский.
Ранее проходила информация о том, что Байсуфинов считается кандидатом на должность наставника молодежной сборной Казахстана.
Байсуфинов уже работал главным тренером сборной в 2016-2017 годы. Также он трудился в качестве старшего тренера молодёжной сборной Казахстана (U21).
На клубном уровне возглавлял степногорский "Химик", павлодарский "Иртыш" и уральский "Акжайык".
Ранее стало известно об уходе с поста наставника сборной Казахстана Михала Билека, при котором команда заняла последнее место в своей группе Лиги наций.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне