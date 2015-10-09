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Арсен Венгер назвал секрет успеха французского футбола

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Арсен Венгер назвал секрет успеха французского футбола ©instagram.com/equipedefrance/

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о причинах успеха французского футбола и национальной сборной. 

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Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о причинах успеха французского футбола и национальной сборной. 

Опытный специалист заявил о высоком влиянии иммиграции на рост уровня футбола в стране. 

"Думаю, что наш успех обусловлен качеством образования, выявлением талантов, которое игнорируется во многих странах, а также африканской иммиграцией.

Если посмотреть на историю французского футбола, то наша история тесно связана с иммиграцией.

Первый французский обладатель "Золотого мяча" – Раймон Копа – был польского происхождения.

Затем у нас был Мишель Платини – итальянского происхождения. Затем был Зинедин Зидан – алжирского происхождения.

Жан-Пьер Папен не был иммигрантом. Но у нас был Карим Бензема – алжирского происхождения, а теперь Усман Дембеле – африканского происхождения.

Они приезжают, потому что чувствуют, что во Франции есть реальный образовательный потенциал, и часто они полны энтузиазма, потому что знают, что им придется бороться за то, чтобы стать лучшими", – заявил Арсен Венгер в подкасте Тони и Феликса Крооса.

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года сборная Франции уже дошла до 1/4 финала, где сыграет с командой Марокко. 

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