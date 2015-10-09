Арсен Венгер назвал секрет успеха французского футбола

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о причинах успеха французского футбола и национальной сборной.
Опытный специалист заявил о высоком влиянии иммиграции на рост уровня футбола в стране.
"Думаю, что наш успех обусловлен качеством образования, выявлением талантов, которое игнорируется во многих странах, а также африканской иммиграцией.
Если посмотреть на историю французского футбола, то наша история тесно связана с иммиграцией.
Первый французский обладатель "Золотого мяча" – Раймон Копа – был польского происхождения.
Затем у нас был Мишель Платини – итальянского происхождения. Затем был Зинедин Зидан – алжирского происхождения.
Жан-Пьер Папен не был иммигрантом. Но у нас был Карим Бензема – алжирского происхождения, а теперь Усман Дембеле – африканского происхождения.
Они приезжают, потому что чувствуют, что во Франции есть реальный образовательный потенциал, и часто они полны энтузиазма, потому что знают, что им придется бороться за то, чтобы стать лучшими", – заявил Арсен Венгер в подкасте Тони и Феликса Крооса.
Отметим, что на чемпионате мира 2026 года сборная Франции уже дошла до 1/4 финала, где сыграет с командой Марокко.
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