Аргентина решила судьбу тренера перед ЧМ-2022 по футболу

Президент федерации футбола Аргентины Чики Тапиа сообщил о продлении контракта с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони до чемпионата мира 2026 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом было объявлено после товарищеского матча с Ямайкой, которая была разгромлена благодаря дублю Лионеля Месси.

"С гордостью сообщаю вам, что мы договорились о том, что Скалони останется в команде до чемпионата мира 2026 года", - написал Тапиа в "Твиттере".

Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

44-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. До этого он работал ассистентом в национальной команде, а также в испанском клубе "Севилья".

На ЧМ-2022 в Катаре Аргентина выступит в квартете С, где ее соперниками будут Мексика, Польша и Саудовская Аравия. Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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