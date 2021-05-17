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Андрей Шевченко озвучил задачу сборной Украины на Евро-2020

Он рассказал о готовности команды.

Андрей Шевченко озвучил задачу сборной Украины на Евро-2020
Андрей Шевченко. Фото: zbirna.com
Новости спорта Футбол Сборные
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью журналу World Soccer рассказал о готовности команды к Евро-2020, передает footboom.com. Он отметил, что минимальная задача его команды - выйти из группы.

– Какую игру под вашим руководством вы считаете лучшей на данный момент?

– Получил много позитивных отзывов и аплодисментов после нашей победы над Португалией. Я также остался доволен этим матчем, потому что команда сыграла хорошо и достигла важной цели, выиграв решающий поединок группы у отличного соперника, в составе которого выступает один из лучших игроков всех времен - Криштиану Роналду.

– Как вы справляетесь с огромным давлением тренера сборной Украины?

– Поначалу было довольно сложно, но теперь приобрел к этому иммунитет. Я балансирую собственные эмоции. Когда матч уже проигран, всегда нужно понять, почему это произошло. Работа над ошибками - лучшее лекарство от бессонных ночей.

– Каков ваш главный тренерский принцип?

– Я не смотрю на результат. Для меня самое главное - это качество игры, ее составляющая. Выполнили ли игроки поставленные задачи или нет? Могли они сыграть лучше? Конечно, всегда бывают тяжелые моменты. Без них футбола не существует. В то же время я горжусь тем, что мои игроки всегда борются до конца. У нас есть команда, которая прогрессирует. Уверен, что мы движемся в правильном направлении.

– Чего вы хотите добиться как тренер сборной Украины на чемпионате Европы этим летом?

– Чем сложнее добиться успеха, тем больше это меня мотивирует. Я верил в игроков во время нашего отборочного тура, и они ответили мне взаимностью. Моя команда должна иметь индивидуальность, но прежде всего она должна побеждать.

– Есть ли шанс на появление каких-то новых лиц в составе сборной Украины перед стартом Евро?

– Я никому не преграждаю путь в сборную. Всегда ищу подкрепление игровой структуре команды. При этом кандидаты должны соответствовать уровню национальной сборной. К счастью, наша команда весьма конкурентоспособна. У нас достаточно игроков, которые выступают на хорошем уровне в ведущих клубах. В целом не исключаю появления новых лиц, но они должны завоевать свое место в окончательных списках.

– Что бы вы восприняли, как достойный результат на Евро?

– Минимальная задача - выйти из группы. У нас слаженная команда. Все будет зависеть от нашей готовности.

– Что, по вашему мнению, является пределом возможностей Украины на Евро-2020?

– Мы постараемся установить очень высокую планку. Моя задача - убрать все минусы, которые не позволили бы команде выиграть. Но если матч проигран из-за того, что соперник играл сильнее нас, то это футбол. Для меня и моей команды каждая игра на чемпионате Европы будет как финал, в котором мы должны побеждать. 

Напомним, что Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на этот год. Ожидается, что чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

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Метки:
Евро-2020 Шевченко Андрей Украина Чемпионат Европы по футболу

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