4 апреля 11:45
 

Анчелотти принял решение по Неймару и его будущему на ЧМ-2026

©instagram.com/neymarjr

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не рассматривает вариант с вызовом нападающего "Сантоса" Неймара на чемпионат мира 2026 года.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не рассматривает вариант с вызовом нападающего "Сантоса" Неймара на чемпионат мира 2026 года.

По информации SportTV , 34-летний форвард на данный момент даже не включён в расширенный список кандидатов национальной команды. Отмечается, что Анчелотти не придаёт значения обсуждениям вокруг имени Неймара и не видит причин для ажиотажа.

Ранее бразильский нападающий пропустил мартовские матчи сборной против Франции (1:2) и Хорватии (3:1), что также повлияло на его положение в команде.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бразилии выступит в группе C, где её соперниками станут команды Гаити, Шотландии и Марокко.

В текущем сезоне Неймар провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

