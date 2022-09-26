"Алип в историю влип". В России отреагировали на удаление казахстанца в матче Лиги наций

Российское издание "Спорт Уик-энд" прокомментировало удаление защитника сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алипа в матче Лиги наций против Азербайджана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алип был удален в первом тайме встречи в Баку. Сборная Казахстана уступила Азербайджану со счетом 0:3.

"Алип в историю влип. В матче с Азербайджаном подвел свою команду, получив удаление на 36-й минуте. И какое же глупое! Сразу же два "горчичника" за минуту. Сначала в неудачном подкатке скосил соперника, а потом в эмоциях толкнул другого руками в грудь. И до свидания. Как бы так "Зенит" не подвел", - оценивает поступок казахстанца портал.

Напомним, сборная Казахстана стала победителем квартета 3 дивизиона C и вышла в дивизион B. Кроме того, национальная команда получит возможность побороться в плей-офф Лиги наций за путевку на Евро-2024.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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