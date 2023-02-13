Адиев высказался о натурализации россиян для сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев выразил мнение о возможной натурализации российских футболистов, сообщает Legalbet.kz. Он сторонник того, чтобы в национальной команде выступали местные воспитанники.

"Я сторонник того, чтобы за сборные играли свои футболисты. Местные воспитанники. В Казахстанской федерации футбола дали понять, что не будут никому раздавать паспорта. Если игрок сам получит паспорт - другое дело. После этого, возможно, станем его рассматривать", - сказал Адиев.

Отметим, что в начале февраля 2023 года в Казахстанской федерации футбола сообщили о том, что 26-летний вингер "Химок" Александр Зуев "проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана". Зуев родился в Костанае, с 2003-го по 2005-й играл за молодежку "Тобола".

Напомним, что сборная Казахстана 23 и 26 марта проведет матчи отборочного цикла на Евро-2024 против команд Словении и Дании соответственно.

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