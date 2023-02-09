Адиев рассказал о проблеме в сборной Казахстана перед стартом в отборе на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью Meta-ratings.kz рассказал о своем отношении к базовому клубу национальной команды, а также о проблеме перед стартом в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская команда попала в группу H. Первый матч отбора она проведет на своем поле со Словенией 23 марта.

- Сейчас "Ордабасы" собирает большую часть игроков сборной Казахстана. Базовый клуб сборной - это хорошо?

- С одной стороны, да. Ведь это может благоприятно сказаться на сыгранности, ведь мы прекрасно понимаем, что в сборной не так много времени на усовершенствование взаимодействий. А так, есть еще "Астана", "Тобол", "Актобе" и "Кайрат", которым мы в данный момент уделяем большее внимание.

- Держите связь с игроками, которые выступают за границей?

- Да. С Вороговским разговаривал до Нового года. Была встреча со спортивным директором "Ахмата", где выступает Быстров. Есть опасения, что он к первым играм не подойдет в оптимальной форме. Обязательно посещу игру "Ахмата" в ближайшее время. Есть проблема перед Словенией в обороне из-за того, что Алип не сможет нам помочь, поэтому ее нужно решать.

- Сразу несколько футболистов отправились на просмотры в чемпионат Беларуси, а кто-то уже подписал контракт. Это хорошо, когда они туда уезжают?

- Конечно. Я за то, чтобы люди развивались и уезжали в конкурентоспособные чемпионаты. Это ведь возможность увидеть другую культуру, посмотреть на футбол под другим углом. Лев Скворцов? Да, я в курсе, что он перешел в "Химки". Наслышан об этом молодом парне. Для меня это хорошая новость, ведь еще один футболист будет выступать в конкурентоспособном чемпионате.

Напомним, что Алип не сыграет со Словений из-за удаления в последнем матче Лиги наций с Азербайджаном (0:3). С полным расписанием игр сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 можно ознакомиться здесь.

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