Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Адиев рассказал о матче с Россией перед отбором к Евро-2024

Адиев рассказал о матче с Россией перед отбором к Евро-2024
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал "РБ Спорт" о возможности проведения товарищеского матча с Россией в феврале в Турции.

Ранее Адиев отмечал, что Казахстанская федерация футбола вела переговоры с РФС о возможности проведения контрольной игры этой осенью, но стороны не договорились по датам.

- У нас запланирован матч на февраль, - сказал Адиев. - Спросили мое мнение, я сказал, что для подготовки к мартовским встречам отборочного раунда Евро было бы хорошо сыграть в середине месяца. Сейчас федерация ищет спарринг-партнера. Если это будет Россия - хорошо. В теории это может произойти. Люди будут договариваться между собой.

- Вас не спрашивали, кого хотите в соперники?

- С кем конкретно играть, не говорилось. Мое пожелание: чтобы это была сильная сборная, конкурентоспособная. Мое мнение такое - всегда надо играть с более сильными соперниками, чтобы понимать свой уровень на данный момент.

- Сборная России относится к числу таких команд?

- Да. Сборная России имеет высококлассных футболистов.

- Не знаете, ведутся ли переговоры?

- Не знаю. Сегодня был только первый день, когда я разговаривал с президентом федерации.

- Если вдруг такой матч состоится, где хотели бы сыграть - в Казахстане или России?

- Вообще по расписанию нам было бы удобнее сыграть в Турции. У нас там будет небольшой сбор, поэтому было бы хорошо найти там спарринг-партнера.

- Но там не будет болельщиков.

- Болельщики, конечно, важны. Но при подготовке для меня как тренера важнее готовить сборную к играм в отборе.

Напомним, что в ноябре казахстанская сборная провела два товарищеских матча, проиграв Узбекистану (0:2) и ОАЭ (1:2).

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная России по футболу Адиев Магомед Сборная РК по футболу

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 09:36
Сборные
Адиев рассказал о матче с Россией перед отбором к Евро-2024 Адиев рассказал о матче с Россией перед отбором к Евро-2024
25 ноября, 12:40
Сборные
Экс-игрок "Астаны" впервые сыграл на ЧМ. Чем он отметился в матче с Бразилией Экс-игрок "Астаны" впервые сыграл на ЧМ. Чем он отметился в матче с Бразилией
24 ноября, 11:22
Сборные
Что ждать от Роналду в матче против Ганы: он уже забивал в их ворота на ЧМ Что ждать от Роналду в матче против Ганы: он уже забивал в их ворота на ЧМ
23 ноября, 15:16
Сборные
Участник ЧМ-2022 с десятью голами на мундиалях: опережает Роналду и Месси и приближается к рекорду Участник ЧМ-2022 с десятью голами на мундиалях: опережает Роналду и Месси и приближается к рекорду
23 ноября, 12:20
Сборные
Определилась судьба сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2023 Определилась судьба сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2023
23 ноября, 12:00
Сборные
Пять самых молодых игроков ЧМ-2022: от новичка "Ньюкасла" до надежд Германии и Испании Пять самых молодых игроков ЧМ-2022: от новичка "Ньюкасла" до надежд Германии и Испании
22 ноября, 23:28
Сборные
Юношеская сборная Казахстана проиграла в третий раз подряд и завершила отбор на Евро Юношеская сборная Казахстана проиграла в третий раз подряд и завершила отбор на Евро
22 ноября, 13:02
Сборные
Азербайджан, РПЛ или Европа? Где продолжит карьеру Нуралы Алип Азербайджан, РПЛ или Европа? Где продолжит карьеру Нуралы Алип
21 ноября, 19:59
Сборные
Главный тренер сборной России отреагировал на "помощь" из Казахстана в матче с Узбекистаном Главный тренер сборной России отреагировал на "помощь" из Казахстана в матче с Узбекистаном
21 ноября, 13:50
Сборные
В Казахстане стартовало развлекательное шоу прогнозов на ЧМ-2022 В Казахстане стартовало развлекательное шоу прогнозов на ЧМ-2022
21 ноября, 11:00
Сборные
Австрия впервые с 1960 года обыграла Италию Австрия впервые с 1960 года обыграла Италию
20 ноября, 23:59
Сборные
Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022 Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022
20 ноября, 23:41
Сборные
Фанаты начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022 Фанаты начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022
20 ноября, 23:00
Сборные
Такого не было никогда! На ЧМ-2022 произошло историческое событие Такого не было никогда! На ЧМ-2022 произошло историческое событие
20 ноября, 22:24
Сборные
На ЧМ-2022 забили первый гол На ЧМ-2022 забили первый гол
20 ноября, 22:00
Сборные
Роналду сделал финальное заявление перед стартом ЧМ-2022 Роналду сделал финальное заявление перед стартом ЧМ-2022
20 ноября, 21:31
Сборные
Старт дан! В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 Старт дан! В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022
20 ноября, 19:53
Сборные
Сборные Узбекистана и России не сумели выявить победителя Сборные Узбекистана и России не сумели выявить победителя
20 ноября, 19:01
Сборные
Тренер сборной Испании пожелал Месси выиграть ЧМ-2022 Тренер сборной Испании пожелал Месси выиграть ЧМ-2022
20 ноября, 17:30
Сборные
Аймбетов вошел в топ-10 бомбардиров в истории сборной Казахстана Аймбетов вошел в топ-10 бомбардиров в истории сборной Казахстана
20 ноября, 17:00
Сборные
Такого никто не ожидал. Главный тренер сборной Франции определился с заменой Бензема Такого никто не ожидал. Главный тренер сборной Франции определился с заменой Бензема
20 ноября, 14:55
Сборные
Нападающий "Актобе" принес победу африканской сборной Нападающий "Актобе" принес победу африканской сборной
20 ноября, 10:14
Сборные
"Дело не в деньгах". Известный российский арбитр - о работе на матче сборной Казахстана "Дело не в деньгах". Известный российский арбитр - о работе на матче сборной Казахстана
19 ноября, 23:25
Сборные
Сборные Казахстана и ОАЭ выявили победителя в матче с дублем и удалением Сборные Казахстана и ОАЭ выявили победителя в матче с дублем и удалением
19 ноября, 22:45
Сборные
Юношеская сборная Казахстана набрала первое очко в отборе на Евро-2023 Юношеская сборная Казахстана набрала первое очко в отборе на Евро-2023
19 ноября, 20:16
Сборные
Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матч с ОАЭ Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матч с ОАЭ
19 ноября, 15:39
Сборные
Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022 Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022
19 ноября, 14:31
Сборные
"Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана "Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана
19 ноября, 13:00
Сборные
Исламхан и Зайнутдинов в основе? Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ Исламхан и Зайнутдинов в основе? Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ
19 ноября, 12:30
Сборные
"Мы дойдем до такого же уровня". Капитан сборной Казахстана - о матче с ОАЭ "Мы дойдем до такого же уровня". Капитан сборной Казахстана - о матче с ОАЭ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus