Адиев рассказал о матче с Россией перед отбором к Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал "РБ Спорт" о возможности проведения товарищеского матча с Россией в феврале в Турции.

Ранее Адиев отмечал, что Казахстанская федерация футбола вела переговоры с РФС о возможности проведения контрольной игры этой осенью, но стороны не договорились по датам.

- У нас запланирован матч на февраль, - сказал Адиев. - Спросили мое мнение, я сказал, что для подготовки к мартовским встречам отборочного раунда Евро было бы хорошо сыграть в середине месяца. Сейчас федерация ищет спарринг-партнера. Если это будет Россия - хорошо. В теории это может произойти. Люди будут договариваться между собой.

- Вас не спрашивали, кого хотите в соперники?

- С кем конкретно играть, не говорилось. Мое пожелание: чтобы это была сильная сборная, конкурентоспособная. Мое мнение такое - всегда надо играть с более сильными соперниками, чтобы понимать свой уровень на данный момент.

- Сборная России относится к числу таких команд?

- Да. Сборная России имеет высококлассных футболистов.

- Не знаете, ведутся ли переговоры?

- Не знаю. Сегодня был только первый день, когда я разговаривал с президентом федерации.

- Если вдруг такой матч состоится, где хотели бы сыграть - в Казахстане или России?

- Вообще по расписанию нам было бы удобнее сыграть в Турции. У нас там будет небольшой сбор, поэтому было бы хорошо найти там спарринг-партнера.

- Но там не будет болельщиков.

- Болельщики, конечно, важны. Но при подготовке для меня как тренера важнее готовить сборную к играм в отборе.

Напомним, что в ноябре казахстанская сборная провела два товарищеских матча, проиграв Узбекистану (0:2) и ОАЭ (1:2).

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