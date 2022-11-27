Адиев рассказал о матче с Россией перед отбором к Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал "РБ Спорт" о возможности проведения товарищеского матча с Россией в феврале в Турции.
Ранее Адиев отмечал, что Казахстанская федерация футбола вела переговоры с РФС о возможности проведения контрольной игры этой осенью, но стороны не договорились по датам.
- У нас запланирован матч на февраль, - сказал Адиев. - Спросили мое мнение, я сказал, что для подготовки к мартовским встречам отборочного раунда Евро было бы хорошо сыграть в середине месяца. Сейчас федерация ищет спарринг-партнера. Если это будет Россия - хорошо. В теории это может произойти. Люди будут договариваться между собой.
- Вас не спрашивали, кого хотите в соперники?
- С кем конкретно играть, не говорилось. Мое пожелание: чтобы это была сильная сборная, конкурентоспособная. Мое мнение такое - всегда надо играть с более сильными соперниками, чтобы понимать свой уровень на данный момент.
- Сборная России относится к числу таких команд?
- Да. Сборная России имеет высококлассных футболистов.
- Не знаете, ведутся ли переговоры?
- Не знаю. Сегодня был только первый день, когда я разговаривал с президентом федерации.
- Если вдруг такой матч состоится, где хотели бы сыграть - в Казахстане или России?
- Вообще по расписанию нам было бы удобнее сыграть в Турции. У нас там будет небольшой сбор, поэтому было бы хорошо найти там спарринг-партнера.
- Но там не будет болельщиков.
- Болельщики, конечно, важны. Но при подготовке для меня как тренера важнее готовить сборную к играм в отборе.
Напомним, что в ноябре казахстанская сборная провела два товарищеских матча, проиграв Узбекистану (0:2) и ОАЭ (1:2).
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