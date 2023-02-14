Адиев ответил на вопрос о вызове Зайнутдинова и Быстрова на стартовые матчи отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о том, планирует ли вызвать на мартовские матчи квалификации чемпионата Европы-2024 игроков из российской премьер-лиги - 24-летнего полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова и 30-летнего защитника "Ахмата" Марата Быстрова. Он отметил, что здоровье игроков важнее.

"У Зайнутдинова тяжелая травма, предполагаю, что вряд ли восстановится к этому времени. По остальным - будем смотреть, кто в каком состоянии окажется к тому моменту. Здоровье футболистов в любом случае - превыше всего. Плюс доктора дадут свои рекомендации. Игрок должен быть здоровым. Если есть хоть доля сомнения в этом, на поле он не выйдет", - цитирует Адиева Legalbet.kz.

Напомним, 23 марта сборная Казахстана примет Словению в первом матче, а 26 марта - Данию. Также в группу Н попали команды Сан-Марино, Северной Ирландии и Финляндии.

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