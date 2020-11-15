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Футболист "Астаны" забил гол и вывел сборную на первое место в группе Казахстана в Лиге наций

Командам осталось провести по одному матчу.

Футболист "Астаны" забил гол и вывел сборную на первое место в группе Казахстана в Лиге наций
Фото: abff.by
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Беларуси по футболу одержала победу над Литвой в пятом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы 4 лиги С прошел в Минске и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Яблонский (5-я минута) и Макс Эбонг (20-я), выступающий за "Астану".

В другом матче группы Албания дома обыграла Казахстан со счетом 3:1.

Таким образом, Беларусь с десятью очками занимает первое место в группе. За ней следуют Албания (8), Литва (5) и Казахстан (4).

18 ноября в заключительном матче Беларусь сыграет на выезде с Албанией, а Литвы в Алматы встретится с Казахстаном.

 

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Метки:
Астана ФК Сборная РК по футболу Беларусь Литва Лига наций

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