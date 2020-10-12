Футболист "Астаны" отдал ассист в матче Лиги наций с четырьмя голами

Сборные Армении
и Грузии
не выявили победителя в третьем туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча, прошедшая в Тыхы на стадионе "Тихий Сити", завершилась вничью 2:2.
Первыми успеха добились армяне, когда на шестой минуте забил Хорен Байрамян с передачи Тиграна Барсегяна. На это грузины ответили точными ударами Ники Качаравы и Торнике Окриашвили на 46-й и 74-й минутах соответственно. Однако удержать победу подопечные Владимира Вайсса не сумели. За две минуты до конца основного времени Генрих Мхитарян с пенальти спас свою команду от поражения.
Из представителей КПЛ в этой встрече сыграли за армян Тигран Барсегян ("Астана"), Камо Оганесян ("Кайрат") и Давид Юрченко ("Шахтер"). За грузинскую команду - Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба - "Тобол") и Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар").
После этой игры Грузия с пятью очками расположилась на втором месте во второй группе дивизиона С, Армения с минимальным отставанием обосновалась на третьей строчке. Лидером квартета по дополнительным показателям оказалась Северная Македония, набравшая пять очков. Последняя, четвертая строчка осталась за Эстонией, в активе которой всего один балл.
14 октября сыграют Северная Македония - Грузия и Эстония - Армения.
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