Экс-игрок сборной Литвы назвал фаворита матча и оценил шансы Казахстана на победу в Вильнюсе

Сборная Казахстана по футболу
в стартовом матче Лиги наций
против Литвы
выглядит фаворитом, считает игравший в свое время за "Кайсар"
и "Ордабасы" Валериюс Мижигурскис
. Бывший игрок литовской сборной в комментарии корреспонденту Vesti.kz
привел факторы, которые дадут преимущество команде Михала Билека
.
"Несмотря на то, что Литва будет играть дома, на мой взгляд, фаворитом является Казахстан. На сегодняшний день у нас не самый сильный состав, единственное кого можно отметить, это вратарей Эрнестаса Шеткуса
из израильского "Хапоэля" (Тель-Авив), который является лучшим футболистом Литвы 2019 года, и Эмилиюса Зубоса
. Он также играл в Израиле за "Бней-Иегуду", а недавно перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". К сожалению, оба голкипера не смогут помочь сборной. Также отмечу некоторых футболистов нормального европейского уровня - это нападающий Федор Черных
и полузащитник Арвидас Новиковас
, последний недавно подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги "Эрзурумспор". Но Новиковас не сыграет с Казахстаном, он восстанавливается после травмы.
Черных тоже после травмы. В официальных матчах в последний раз он играл в июле, когда выступал в "Оренбурге". Сейчас вернулся из аренды в московское "Динамо", но насколько я знаю, они его не заявили даже. Скорее всего, он уйдет из клуба и, наверное, не имея до этого игровой практики, сыграет только за сборную против Казахстана.
Ваша команда опытнее по сравнению с литовской, футболисты сборной Казахстана выступают на более высоком уровне. Чемпионат Казахстана сильнее чемпионата Литвы. В нашей сборной подавляющее большинство игроков выступает дома, при этом не все попадают в стартовый состав, потому что легионеры, например, в "Жальгирисе" и "Судуве" вытесняют их", - отметил он.
Мижигурскис выступал в "Кайсаре" в 2008 году, сыграв 13 матчей и забив один гол. С лета 2009 года он защищал цвета "Ордабасы", за который провел восемь игр и отличился два раза.
Сборная Казахстана проведет матч против Литвы 4 сентября в Вильнюсе, а уже 7-го числа в Алматы примет команду Беларуси.
Матч с Литвой в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.
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