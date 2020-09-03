"Выйдем на поле только для победы". Футболист сборной Литвы - о матче с Казахстаном в Лиге наций

Полузащитник сборной Литвы по футболу Даниэль Романовский
поделился своими ожиданиями от стартового матча с Казахстаном
в Лиге наций
.
"Я очень ждал приглашения в сборную, считаю, что был достоин приглашения, для меня большая честь представлять свою страну. Я хочу быть ведущим игроком и сделаю все возможное, чтобы стать им. Я знаю всех в сборной, нам приходилось играть раньше со многими, с некоторыми ребятами мы были одноклубниками.
Говоря о группе Лиги наций, мы думаем, что уровень команд в нашей группе одинаковый, их можно обыгрывать, и мы выйдем на поле только для победы. Было сложно играть против Украины, Сербии, Португалии, уровень этих соперников существенно другой, но сейчас все зависит только от нас", - приводит слова Романовского lff.lt
.
Напомним, что игра состоится в Вильнюсе 4 сентября. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне