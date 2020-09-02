"Будет правильно начать с победы". Лучший бомбардир КПЛ - о старте сборной Казахстана в Лиге наций

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 7-го тура КПЛ?
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Будет правильно начать с победы". Лучший бомбардир КПЛ - о старте сборной Казахстана в Лиге наций

Форвард выступает за "Кайрат".

"Будет правильно начать с победы". Лучший бомбардир КПЛ - о старте сборной Казахстана в Лиге наций
Абат Аймбетов (справа). Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Сборные
1
Нападающий алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов считает, что команде по силам удачно стартовать в Лиге наций.

"Настрой в команде очень хороший, подготовка идет по плану. Сейчас ждем прибытия еще двух игроков - Бахтиер Зайнутдинов и Марат Быстров должны присоединиться к команде. Мы должны добиться максимального результата. Первый матч в Лиге наций нас ждет против сборной Литвы. Думаю, будет правильно начать турнир с победы. Для этого мы приложим все силы. Затем будет матч с Беларусью. Там нам тоже надо брать три очка", - сказал форвард.

Команда Михала Билека сыграет со сборной Литвы на выезде в ночь с 4 на 5 сентября, а 7 числа в Алматы примет Беларусь.

Аймбетов является лучшим бомбардиром КПЛ сезона-2020. В семи матчах форвард "Кайрата" забил четыре гола.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кайрат ФК Сборная РК по футболу Лига наций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
08:47
Футбол

Михал Билек оценил форму футболистов и назвал залог успеха сборной Казахстана в матчах Лиги наций
Сегодня
08:27
Футбол

"Будет правильно начать с победы". Лучший бомбардир КПЛ - о старте сборной Казахстана в Лиге наций
Сегодня
07:59
Футбол

Ян Вороговский рассказал о задачах сборной Казахстана в Лиге наций
Вчера
18:26
Футбол

Сборная Казахстана по футболу потеряла защитника перед стартом в Лиге наций
Вчера
12:54
Футбол

Молодежная сборная Казахстана лишилась форварда российского клуба перед матчами отбора на Евро-2021
Вчера
10:42
Футбол

Сборная Казахстана по футболу заменила вратаря на матчи Лиги наций
31 августа
22:59
Футбол

Результат матча Лиги наций могут определить жребием, если игра не состоится - УЕФА
30 августа
16:53
Футбол

Исламхан вернулся в Казахстан
29 августа
18:31
Футбол

Владимир Вайсс вызвал футболистов "Тобола" в сборную на матчи Лиги наций
29 августа
11:57
Футбол

"Это не Португалия или Украина". Тренер Литвы - о матче с Казахстаном в Лиге наций
29 августа
10:39
Футбол

Тренер сборной Литвы пожаловался на небогатый выбор игроков перед матчем с Казахстаном в Лиге наций
28 августа
23:55
Футбол

Футболиста "Тобола" вызвали в сборную Казахстана после матча с "Астаной"
28 августа
20:35
Футбол

Литва вызвала футболистов "Тараза", немецких и бельгийских клубов на матч с Казахстаном в Лиге наций
28 августа
12:06
Футбол

Нападающий "Астаны" может не сыграть за сборную Казахстана в Лиге наций
27 августа
23:27
Футбол

Футболисты "Астаны", "Кайрата", "Тобола" и "Шахтера" вызваны в сборную Армении
27 августа
19:06
Футбол

Слабое звено Билека. Почему тревожно за сборную Казахстана перед стартом в Лиге наций
26 августа
17:10
Футбол

Стала известна причина исключения футболиста "Астаны" из сборной на матч с Казахстаном
26 августа
11:20
Футбол

Бахтияров и Сейдахмет попали в расширенный состав молодежной сборной Казахстана на игры отбора Евро-2021
25 августа
09:41
Футбол

Футболист российского клуба получил вызов в молодежную сборную Казахстана на матчи отбора Евро-2021
25 августа
08:27
Футбол

Сборная Казахстана вызвала футболистов из РПЛ и Бельгии на матчи Лиги наций
24 августа
23:47
Футбол

Пятерых футболистов "Кайрата" вызвали в молодежную сборную Казахстана на матчи отбора Евро-2021
24 августа
22:57
Футбол

Пятеро футболистов "Кайрата" вызваны в сборную Казахстана
24 августа
21:21
Футбол

Билек вызвал пятерых футболистов "Астаны" в сборную Казахстана
23 августа
20:44
Футбол

Сборная Казахстана по футболу узнала место проведения первого матча новой Лиги наций
21 августа
15:59
Футбол

"Дрожащих коленей не было". Экс-игрок сборной Казахстана вспомнил матч с Португалией и дебют Роналду
20 августа
16:16
Футбол

Футболист "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций
20 августа
13:24
Футбол

Полузащитник "Кайрата" вызван в сборную Черногории на матчи Лиги наций
19 августа
17:25
Футбол

Сборная Казахстана по футболу не будет лишена участия в Лиге наций
19 августа
17:14
Футбол

Бюджет ФИФА сокращен на 120 миллионов долларов
18 августа
14:39
Футбол

В ожидании топ-клубов. Как Вороговский дебютировал в большом бельгийском футболе
22 ноября 2019
09:23
Футбол

Видеообзор матча отбора на Евро-2020 Шотландия - Казахстан (3:1)
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
13 сентября 2019
12:37
Футбол

Около матча Россия - Казахстан - 1:0
11 сентября 2019
19:00
Футбол

Видеообзор матча молодежной сборной Казахстана против Израиля
8 сентября 2019
11:03
Футбол

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Калининград на матч с Россией
6 сентября 2019
10:01
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед матчем отбора на Евро
11 июня 2019
20:51
Футбол

Фото с матча Казахстан - Сан-Марино
24 марта 2019
22:07
Футбол

Фото с матча Казахстан - Россия в отборе на Евро-2020
22 марта 2019
00:42
Футбол

Фото с победного матча сборной Казахстана над Шотландией в отборочном цикле Евро-2020
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика