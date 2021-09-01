Почти 27 тысяч на трибунах и поражение от лучшей команды мира. Как прошел последний домашний матч сборной Казахстана со зрителями

Сборная Казахстана по футболу впервые почти за два года проведет матч при своих зрителях. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как прошел последний домашний поединок с участием национальной команды при болельщиках.

Сборная последний домашний матч со зрителями провела 13 октября 2019 года против Бельгии. Игра состоялась в рамках отбора на Евро-2020. Поединок в Нур-Султане с лучшей, судя по рейтингу ФИФА, командой мира собрал 26 тысяч 800 человек. Это третий показатель по количеству болельщиков в матчах на своем поле в том отборе - в игре с Россией было 29 тысяч 582 человека, а в матче с Шотландией - 27 тысяч 641 человек.

Что касается поединка с Бельгией, то гости тогда выиграли со счетом 2:0. После этого национальная команда провела четыре игры на своем поле - три в Лиге наций и одну в отборе на ЧМ-2022. Поединки, состоявшиеся в 2020 году в Алматы с Беларусью и Литвой, были проиграны с одинаковым счетом 1:2, а с Албанией была зафиксирована нулевая ничья.

В 2021-м национальная команда начала отбор на ЧМ-2022 поединком с Францией. Встреча закончилась победой чемпионов мира со счетом 2:0. Во всех этих матчах не было зрителей из-за пандемии коронавируса.

В игре с Украиной стадион "Астана Арена" будет заполнен на 30 процентов от вместимости, то есть матч смогут посетить девять-десять тысяч человек.

Соответствующее разрешение Казахстанская федерация футбола получила от главного санитарного врача города Нур-Султана.

Как видим, на результатах прежних игр сборной Казахстана в том числе негативно сказывалось отсутствие болельщиков. Безусловно, присутствие зрителей может дополнительно мотивировать национальную команду, которая ранее играла в тренировочной атмосфере, на подвиги в этой игре.

Отметим, что после встречи с Украиной сборная Казахстана сыграет на выезде с Финляндией (4 сентября) и Боснией и Герцеговиной (7 сентября).

Первый матч с Украиной в Киеве, сыгранный 31 марта, завершился ничьей 1:1.

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