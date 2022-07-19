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Новости спорта MMA Naiza
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Российский боец бросил вызов чемпиону Naiza после победы в Актау

Российский боец бросил вызов чемпиону Naiza после победы в Актау
©Eagle FC

Российский боец Рамазан Гасанов (8-0), одержавший победу на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, обратился к чемпиону казахстанской лиги полусреднего веса Серику Разгалиеву, сообщает Sports.ru.

Гасанов, который удушающим приемом во втором раунде победил Насима Шарипова (2-6), хочет получить титульный поединок.

"Серик, я думаю, ты посмотрел мой бой. 8:0 - это уже не шутки. Я иду за тобой!" - цитирует издание бойца.

Добавим, что Разгалиев владеет титулом с марта, когда он выиграл его в бою с Дугласом Пумой.

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Метки:
Naiza MMA Казахстан Eagle FC Бои по смешанным правилам

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