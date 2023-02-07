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Новости спорта MMA Naiza
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"Казахстанский МакГрегор" узнал место и дату боя с известным экс-чемпионом

"Казахстанский МакГрегор" узнал место и дату боя с известным экс-чемпионом
©instagram.com/fanil_mma/

Казахстанский боец Фаниль Рафиков (21-6), выступающий в лиге Naiza, узнал место следующего боя, сообщает Sports.ru.

Следующий поединок Рафиков, известный как "Казахстанский МакГрегор" проведет с Нариманом Аббасовым (28-4).

Бой пройдет в рамках турнира Naiza 50 пройдет 18 марта в Астане в СК "Жекпе Жек". Этот поединок станет главным событием турнира.

Напомним, что Рафиков ранее владел чемпионским поясом лиги Naiza. Фаниль, известный как "Казахстанский МакГрегор", свой последний бой выиграл у бразильца Бонифация Сильвы. Соперник был отправлен в нокаут за 23 секунды.

Аббасов представлен в качестве экс-чемпиона лиги AMC Fight Night. В рамках турнира Dana White Contender Series он сражался за контракт с UFC, но, проиграв Исмаэлю Бонфиму, упустил возможность попасть в самый престижный промоушен.

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Рафиков Фаниль

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