"Казахстанский МакГрегор" бросил вызов непобежденному армянину

Боец Naiza FC Фаниль Рафиков (20-5), которого называют "казахстанским МакГрегором" отреагировал на информацию о возможном бое непобежденного армянского бойца MMA Наира Меликяна (9-0) в лиге Naiza, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Просите лучшего, лучший вам и отвечает. Нурбек Карабала, сделайте бой с этим бойцом. Жду время и дату", - написал боец в сторис своего Instagram.

Последнюю победу Рафиков добыл в зрелищной манере против кыргызстанца Каныбека Жаныбек Уулу (11-8) в декабре прошлого года. Сначала казахстанец оказался в нокдауне, но затем перевернул ход противостояния и одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что в народе Рафиков был назван "казахстанским МакГрегором" за красноречивое использование трештока в раскрутке боя.

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