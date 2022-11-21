Казахстан выиграл дуэль у Узбекистана на турнире NAIZA 48

Казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов (6-2) выиграл бой на турнире по MMA NAIZA 48, который проходит в Актобе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок Абдарахмона Гофурова (5-2) прошел в полулегкой весовой категории. Кабдрахманов оформил досрочную победу во втором раунде, применив удушающий прием.

Отметим, что Кабдрахманов тренируется вместе с бойцами UFC из Казахстана, завершившими карьеру Жалгасом Жумагуловым и Сергеем Морозовым. Также он проводил спарринг с топовым бойцом UFC Дастином Порье.

Отметим, что главным событием вечера станет бой между казахстанцем Казбеком Сагыном и британцем Джоном Шинком.