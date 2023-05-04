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Новости спорта MMA Naiza
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"Казахский Борз", чемпион и сестренка Рахмонова. NAIZA возвращается с новым звездным турниром

"Казахский Борз", чемпион и сестренка Рахмонова. NAIZA возвращается с новым звездным турниром
©NAIZA

26 мая ведущая казахстанская ММА лига NAIZA проведет международный турнир под номером 51. Ивент пройдет на "ADD Арене" в Алматы.

За день до турнира, 25 мая в 18:00, пройдет битва взглядов между бойцами карда Naiza 51. Всего в ивенте представлено 13 поединков с участием 26 спортсменов из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья.

В главном бою вечера чемпион лиги в полутяжелом весе Олжас Аю Абзалиев (2-0) будет защищать пояс против ветерана Артура Торнадо Гусейнова (27-12-1) из Дагестана, у которого 26 побед финишем. В соглавном событии вечера в полулегкой весовой категории встретятся два ярких финишера: звезда кыргызского ММА, экс-чемпион Eagle FC Абдибаит Уулу Бусурманкул (14-4-1, 7 KO/TKO, 3 SUB) и черный пояс по бразильскому джиу-джитсу Элвис Мартинс (7-1, 2 KO/TKO, 4 SUB).

Также вы увидите следующие бои: нашумевший Асан Казахский Борз Султанов против Нодирбека Ахатжонова, полюбившийся казахской публике белорусский боец Витал Hate Love Павловский против Ильяса Садыкова, Шерзод Шамсутдинов против Энтешама Ансари.

"Это уникальный интернациональный кард, в котором представлены бойцы из 9 стран: Казахстана, России, Бразилии, Кореи, Кыргызстана,  Узбекистана, Таджикистана, Индии и Беларуси. Все бои обещают быть яркими и зрелищными.

Например, для сестренки Шавката Рахмонова Соры это будет очень важный бой, скорее всего, в случае победы она будет рассматриваться в качестве кандидата на переход в UFC.

Баглан Жаканша - яркий представитель этого дивизиона, которому уже пора попробовать себя в бою за титул. Конечно, все будет зависеть от исхода поединка, который пройдет 26 мая.

В полулегком дивизионе какой-то трабл с чемпионами, как раз я вижу двух ярких кандидатов в этом карде, которые в случае своих успешных выступлений на Naiza 51 могут оспорить звание чемпиона нашей организации. Это Нурбек Кабдрахманов и Абдибаит Уулу Бусурманкул",  - говорит Нурбек Карабала, президент Naiza.

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Метки:
NAIZA MMA Казахстан

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