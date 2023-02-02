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Новости спорта MMA Naiza

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Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс

Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс
©Instagram/samussev_

25 февраля в Алматы пройдет 49-й ивент казахстанской бойцовской лиги NAIZA. В главном событии вечера должны были встретиться чемпионы из полулегкого веса - полноправный обладатель титула казахстанец Николай Самусев (8-0) и завоевавший временный пояс россиянин Сайфуллах Джабраилов (13-2). Однако очередная травма не только оставила Самусева без долгожданного боя, но и без титула, который официально перешел к Джабраилову.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как тяжелые травмы отобрали у 24-летнего небитого казахстанца больше года карьеры и чемпионский пояс. Кроме того, в этом материале вы узнаете, кто теперь оспорит пояс с Джабраиловым.

Самусев является одним из ярких представителей нового поколения казахстанского ММА. Шестикратный чемпион страны по муай-тай стал чемпионом NAIZA в апреле 2021-го, когда единогласным решением судей победил россиянина Арсена Бальянца. В ноябре того же года Николай провел успешную защиту пояса, нокаутировав во втором раунде своего соотечественника Райымбека Орынбая

Именно после этого боя Самусев сделал громкое заявление, назвав себя казахом и сказав, что больше не будет драться с соперниками-казахами, в противном случае оставит пояс вакантным:

В начале 2022-го Самусев заявил, что готовится к операции на крестообразной связке колена. Стало понятно, что боец пропустит большой срок времени после хирургического вмешательства, поэтому уже в октябре NAIZA организовала поединок за временный пояс. За него бились россиянин Джабраилов и экс-соперник Самусева Орынбай. В итоге Сайфуллах нокаутировал казахстанца в четвертой пятиминутке и стал временным чемпионом.

Уже к декабрю Самусев и Джабраилов начали потихоньку раскручивать их объединительный бой в соцсетях. В комментариях под одним из постов лиги NAIZA в Instagram произошел следующий диалог:

И вот, 25 февраля, в рамках первого турнира в новом году Николай и Сайфуллах должны были выявить сильнейшего в весовой категории до 66 килограммов. Однако чуть меньше чем за месяц до боя Самусев снялся из-за травмы мениска. Вновь проблемы с коленом, и теперь все это обернулось для бойца из Астаны лишением титула - его автоматически отдали Джабраилову.

У многих болельщиков была надежда, что появится другой казахстанский претендент, кто сохранит пояс полулегкого веса на родине. В частности, фанаты рассчитывали на Айбека Нурсеита (7-3-1-1), но времени было слишком мало, чтобы тот смог залечить свои болячки и сделать вес в столь короткий срок.

В итоге свою первую защиту файтер из Чечни проведет против другого россиянина - дагестанца Наби Ашурлаева (8-1). У обоих по две досрочные победы в двух поединках под эгидой NAIZA. Джабраилов является мастером спорта международного класса по вольной борьбе, мастером спорта по ММА и боевому самбо. Звание мастера спорта по ММА имеется и у 28-летнего Ашурлаева.

Самусев заявил, что вернется только сильнее и злее и обязательно скажет свое слово в октагоне. В этой ситуации молодого казахстанского бойца можно лишь поддержать и пожелать скорейшего восстановления и возвращения в строй. В таком возрасте очень важно быть активным и чаще выступать, но пока колено не дает Николаю такой возможности.

Отметим, что Самусев начал свою профессиональную карьеру летом 2018 года. Он провел семь боев в лиге NAIZA и одну схватку в промоушене AMC Fight Nights. На его счету восемь побед: три нокаутом, одна сабмишеном и четыре решением. Боец представляет столичный клуб Tobet Top Team.

Фото: NAIZA©️

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан

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