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Новости спорта MMA Naiza
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ESPN отметил нокаут казахстанца в бою с экс-бойцом UFC

ESPN отметил нокаут казахстанца в бою с экс-бойцом UFC
©instagram.com/kabardiev_m

Популярный американский спортивный телеканал опубликовал видео нокаута в исполнении казахстанца Магомеда Кабардиева в бою с Вилмаром Лазаро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боец отправил соперника в нокаут ударом локтя с разворота. "Локоть был внезапным!" - пишет ESPN под видео в своем Instagram.

Бой казахстанца с бразильцем прошел в Алматы весной в рамках турнира Naiza 38.

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Метки:
MMA Naiza Казахстан UFC

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