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Казахстанка стала второй в международной гонке по маунтинбайку

Казахстанка стала второй в международной гонке по маунтинбайку
©olympic.kz
Новости спорта Велоспорт Маунтинбайк

Представительница команды Казахстана по маунтинбайку Алина Саркулова завоевала серебряную медаль на международном турнире в Турции, сообщает Olympic.kz.

Она заняла второе место в гонке Sakarya MTB Cup. Первое место осталось за украинкой Ириной Поповой, а бронзовую медаль в свой актив записала Варинторн Фетпрапхан из Таиланда.

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