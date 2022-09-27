Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Автоспорт Мотоспорт
Комментарии

В Казахстане пройдет самая крутая мотогонка в мире. Подробности

В Казахстане пройдет самая крутая мотогонка в мире. Подробности
©instagram.com/motogp/

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP официально объявил о контракте на проведение гонок в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz. Cоглашение подписано на пять лет.

В анонсе к дебютному старту, который состоится в следующем году, выбрана и описана трасса, где пройдет всемирно известная мотогонка.

"В 2023 году гонщиков ждет новая трасса! 😎 Готовьтесь к международному автодрому "Сокол"!" - пишет пресс-служба гонок.

И добавляет подробности: "Первый взгляд на новейшую арену #MotoGP, международный автодром "Сокол! 🚦".

 

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Казахстан Алматы motogp

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 17:00
Мотоспорт
В Казахстане пройдет самая крутая мотогонка в мире. Подробности В Казахстане пройдет самая крутая мотогонка в мире. Подробности
5 декабря 2021, 22:26
Мотоспорт
Восходящая звезда мотокросса Рене Хофер погиб при сходе лавины в Австрии Восходящая звезда мотокросса Рене Хофер погиб при сходе лавины в Австрии
22 июня 2020, 11:55
Мотоспорт
25-летний мотогонщик погиб в результате аварии на трассе 25-летний мотогонщик погиб в результате аварии на трассе
11 июня 2020, 22:58
Мотоспорт
Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина
5 июня 2020, 22:11
Мотоспорт
Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
4 июня 2019, 10:10
Мотоспорт
Во время одной из самых опасных гонок в мире погиб спортсмен Во время одной из самых опасных гонок в мире погиб спортсмен
21 октября 2018, 12:26
Мотоспорт
Мотогонщик из Испании досрочно стал пятикратным чемпионом MotoGP Мотогонщик из Испании досрочно стал пятикратным чемпионом MotoGP
19 февраля 2017, 16:22
Мотоспорт
Россиянин Кононов стал победителем второго дня финала чемпионата мира по спидвею в Алматы Россиянин Кононов стал победителем второго дня финала чемпионата мира по спидвею в Алматы
18 февраля 2017, 22:03
Мотоспорт
Стали известны победители первого дня финала чемпионата мира по спидвею в Алматы Стали известны победители первого дня финала чемпионата мира по спидвею в Алматы
18 февраля 2017, 17:43
Мотоспорт
Российского гонщика госпитализировали после падения на ЧМ по спидвею в Алматы Российского гонщика госпитализировали после падения на ЧМ по спидвею в Алматы
17 февраля 2017, 18:10
Мотоспорт
Самое сложное во время алматинского финала - это подготовить мотор - действующий чемпион мира по спидвею Самое сложное во время алматинского финала - это подготовить мотор - действующий чемпион мира по спидвею
16 февраля 2017, 15:14
Мотоспорт
Впервые сразу два казахстанских гонщика выступят на этапе ЧМ по спидвею в Алматы Впервые сразу два казахстанских гонщика выступят на этапе ЧМ по спидвею в Алматы
14 февраля 2017, 10:48
Мотоспорт
Кто будет фаворитом этапа чемпионата мира по спидвею в Алматы Кто будет фаворитом этапа чемпионата мира по спидвею в Алматы
29 января 2017, 11:57
Мотоспорт
Алматы в третий раз примет этап чемпионата мира по спидвею Алматы в третий раз примет этап чемпионата мира по спидвею
16 октября 2016, 12:40
Мотоспорт
Марк Маркес стал трехкратным чемпионом мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе MotoGP Марк Маркес стал трехкратным чемпионом мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе MotoGP
11 июня 2016, 19:22
Мотоспорт
Чемпион мира MotoGP Хорхе Лоренцо остался доволен строительством алматинского трека Sokol Чемпион мира MotoGP Хорхе Лоренцо остался доволен строительством алматинского трека Sokol
3 июня 2016, 23:05
Мотоспорт
Испанский мотогонщик погиб в результате аварии на свободных заездах в Барселоне Испанский мотогонщик погиб в результате аварии на свободных заездах в Барселоне
19 марта 2016, 13:59
Мотоспорт
Валентино Росси продлил контракт с Yamaha на 2 года Валентино Росси продлил контракт с Yamaha на 2 года
22 февраля 2016, 15:28
Мотоспорт
Вылетевший с трассы на ЧМ по спидвею в Алматы казахстанский гонщик избежал серьезных травм Вылетевший с трассы на ЧМ по спидвею в Алматы казахстанский гонщик избежал серьезных травм
21 февраля 2016, 17:04
Мотоспорт
Даниил Иванов стал победителем второго дня этапа чемпионата мира по спидвею в Алматы Даниил Иванов стал победителем второго дня этапа чемпионата мира по спидвею в Алматы
20 февраля 2016, 23:10
Мотоспорт
Российские гонщики заняли весь пьедестал в первый день второго этапа ЧМ по спидвею в Алматы Российские гонщики заняли весь пьедестал в первый день второго этапа ЧМ по спидвею в Алматы
20 февраля 2016, 19:04
Мотоспорт
Казахстанского гонщика увезли на "скорой" с чемпионата мира по спидвею в Алматы Казахстанского гонщика увезли на "скорой" с чемпионата мира по спидвею в Алматы
20 февраля 2016, 18:04
Мотоспорт
На "Медеу" стартовал второй этап чемпионата мира по спидвею На "Медеу" стартовал второй этап чемпионата мира по спидвею
19 февраля 2016, 19:18
Мотоспорт
Участники и организаторы этапа ЧМ по спидвею в Алматы ждут яркой борьбы Участники и организаторы этапа ЧМ по спидвею в Алматы ждут яркой борьбы
2 февраля 2016, 12:04
Мотоспорт
Андрес Иньеста признан лучшим спортсменом Испании 2015 года Андрес Иньеста признан лучшим спортсменом Испании 2015 года
13 января 2016, 19:18
Мотоспорт
Мотогонщик избил соперника во время соревнований Мотогонщик избил соперника во время соревнований
8 ноября 2015, 20:39
Мотоспорт
Хорхе Лоренсо выиграл этап в Валенсии и стал чемпионом мира Хорхе Лоренсо выиграл этап в Валенсии и стал чемпионом мира
8 ноября 2015, 18:30
Мотоспорт
Прямая трансляция заключительного этапа MotoGP - Гран-при Валенсии Прямая трансляция заключительного этапа MotoGP - Гран-при Валенсии
8 ноября 2015, 14:57
Мотоспорт
Объявлен состав пилотов MotoGP на сезон-2016 Объявлен состав пилотов MotoGP на сезон-2016
8 ноября 2015, 11:44
Мотоспорт
Лоренсо выиграл квалификацию заключительного этапа MotoGP сезона-2015 Лоренсо выиграл квалификацию заключительного этапа MotoGP сезона-2015

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus