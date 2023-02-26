Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Автоспорт Мотоспорт
Комментарии

Казахстан примет самую крутую мотогонку в мире. Известны сроки

Казахстан примет самую крутую мотогонку в мире. Известны сроки
©instagram.com/motogp/

Казахстан впервые примет один из этапов чемпионата мира по мотогонкам MotoGP, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый Гран-при Казахстана пройдет с 7 по 9 июля 2023 года на трассе "Сокол" под Алматы. Он будет девятым по счету в международном календаре.

Новый сезон стартует 26 марта в Португалии и завершится 26 ноября на трассе в испанской Валенсии. Всего будет 21 этап. Помимо Казахстана, Португалии и Испании гонки пройдут в: Аргентине, США, Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Австрии, Сан-Марино, Индии, Японии, Индонезии, Австралии, Таиланде, Малайзии и Катаре.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алматы Казахстан motogp

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus