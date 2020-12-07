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"Зима в Майами". Самая горячая девушка из ММА показала откровенное фото в бикини

Она не знает поражений.

"Зима в Майами". Самая горячая девушка из ММА показала откровенное фото в бикини
Фото: instagram.com/valerieloureda/?hl=ru
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Одна из сексуальных девушек ММА Валери Лоуреда выложила в Instagram новые горячие фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз она позирует в бикини.

"Зима в Майами", - говорится в подписи к снимкам.

Лоуреда родилась в Майами (штат Флорида, США), хотя имеет парагвайские корни. Девушке всего 22 года. В детстве занималась таэквондо. Ее родители и младшие сестры также занимаются этим видом спорта.

В смешанные единоборства перешла в 2018 году, провела три любительских боя, после чего начала выступать в ММА на профессиональном уровне - на ее счету три победы в трех поединках.

Минувшим летом Валери заключила новое соглашение с Bellator MMA.

 

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Метки:
Бои по смешанным правилам MMA

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