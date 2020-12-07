"Зима в Майами". Самая горячая девушка из ММА показала откровенное фото в бикини

Одна из сексуальных девушек ММА Валери Лоуреда выложила в Instagram новые горячие фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз она позирует в бикини.
"Зима в Майами", - говорится в подписи к снимкам.
Лоуреда родилась в Майами (штат Флорида, США), хотя имеет парагвайские корни. Девушке всего 22 года. В детстве занималась таэквондо. Ее родители и младшие сестры также занимаются этим видом спорта.
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