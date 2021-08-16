"Я сказала мужу, что не хочу жить". Горячая красотка из ММА рассказала о своем состоянии после поражения

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант рассказала, что после поражения Рейчел Остович на турнире BKFC 19 находилась в подавленном эмоциональном состоянии.

"Я расстроена. Я действительно расстроена, если не сказать больше. Все ждут, что я проиграю, потерплю неудачу. Я просто чувствую, что люди по-особенному воспринимают меня, особенно в интернете. Это просто безумие, когда так много людей могут ненавидеть одного человека. Я просто не могу это принять.

Я горжусь тем, что являюсь хорошим человеком. Думаю, главное для меня то, что я никогда не говорю о своих соперниках плохо. Я никогда не сказала ничего плохого об их характере. Ты никогда не знаешь, через что проходит человек и на грани чего он оказался.

Я сказала мужу, что не хочу жить, что это больше не для меня. Мне было обидно и очень сложно. Это бывает сложно, ведь мы с Остином женаты, и он продолжает побеждать, когда я проигрываю. Но, если честно, его успех - единственное, что удерживает меня на плаву, поскольку я чувствую, что мы побеждаем вместе. Его следующий бой будет титульным, и я знаю, что он победит. Я просто знаю, насколько это будет приятно для нас, поэтому я счастлива. Я горжусь им. Ожидание его титульного боя того стоит", - приводит слова Ванзант fightnews.info.

Ванзант еще популярна тем, что регулярно выкладывает горячие снимки в соцсетях, чем завоевывает сердца многих своих поклонников, подписанных на ее Instagram. А подписчиков у нее 2,9 миллиона.

27-летняя Ванзант провела в ММА 13 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела пять поражений.

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