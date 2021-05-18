"Уверен, что выиграю у МакГрегора". Резников - о Чимаеве, уровне бойцов UFC и значении Головкина для Казахстана

Казахстанский боец смешанного стиля и один из топовых представителей легкого веса АСА Артем Резников (22-6) дал большое интервью журналисту Илье Андрееву для YouTube-канала "Ушатайка". В нем он особое внимание уделил персоне Хамзата Чимаева, рассказал о том, кого победил бы в UFC, поговорил о допинге, ставках, Геннадии Головкине и знании казахского языка.
Об уровне Чимаева и возможном поединке с ним
- Ранее ты говорил о слабой вольной борьбе Чимаева. Расскажи подробнее, почему это так?
- Я смотрел его схватки, у него средняя, обычная борьба. Даже на уровень мастера спорта не тянет, точно не тянет.
- Он же там в Швеции выигрывал...
- А в Швеции борьбы нет вообще.
- Ты считаешь Чимаева бойцом высокого уровня?
- Я его не видел в UFC с сильными ребятами. Посмотреть бы его с каким-нибудь топом, тогда я могу судить по нему. А пока там ребята такие были... Они в UFC вообще находятся сейчас?
- Ты бы смог составить Чимаеву жесткую конкуренцию?
- Я в себе уверен, и я могу подраться в 77 килограммах. У меня вес 87 килограммов, я думаю, это нормальный вес для полусреднего.
- Если бы ты бился с Чимаевым, то какую тактику на бой выбрал?
- Я бы боролся со всеми. Тем более он высокий, пройти в ноги, думаю, можно.
- Но у него защита от проходов должна быть приличная...
- Ну про Гэтжи тоже так думали.
- Ты считаешь, что Чимаев - проект UFC?
- Да, сто процентов. Потому что он взлетел в плане медийки. Ему дали два боя подряд против середнячков за две недели. Мало кому так дают. Многие сказали бы, что могут драться каждую неделю, но им не дадут бои. А ему дали за две недели два боя. Потому что он хорошо говорит по-английски. Он говорит "я размужу того, снесу того, убью того". Это нужно для UFC.
- У тебя бывает, что ты бои UFC смотришь, и думаешь, что они вообще там делают?
- Есть такое. Когда Чимаев дрался (смеется). Я думал [про соперников]: "Что они там делают?". Там смотришь на коэффициент соперника, около десяти. И думаешь... У нас город есть такой - Талгар. Вот парень оттуда какой-нибудь приедет, на него и то коэффициент будет меньше.
О самом низком гонораре среди топов в АСА
- У тебя сейчас какой гонорар, напомни?
- Пять тысяч долларов за выход на бой, плюс еще пять тысяч за победу.
- Если бы тебе увеличили гонорар в два раза, то это бы уже нормально было?
- Нет, мало.
- Сколько должно быть?
- После боя с Раисовым мне предлагали контракт восемь тысяч плюс восемь тысяч за победу. Я ответил: "15 тысяч плюс 15 тысяч, и я остаюсь". В то время я предложил им сумму, от которой они отказались. В данное время я не хочу продлевать контракт.
- Почему ты считаешь, что должен стоить не меньше "15 плюс 15"?
- Я считаю, что больше должен, если честно. Раисов, кажется, "30 плюс 30" получает, Вартанян сказал, что "30 плюс 30". Если взять топ-10, начиная с чемпиона и до десятого места, то я меньше всех получаю. Нет человека, который получает либо как я, либо меньше меня.
- Это при том, что у тебя все в порядке с медийностью...
- Да, за меня болеет весь Казахстан, плюс многие ребята из России. В ММА-промоушенах это интересно. Тем более я могу "раскачать" бой.
О шансах попасть за океан
- А что тебя смущает в АСА? Тебе могут дать титульный бой, а потом увеличить условия по контракту на следующий бой.
- На следующий - да. Но зачем здесь драться, если я могу в разы больше получать и у меня есть шанс выступать за океаном?
- Расскажи про эти шансы...
- Есть возможности. Если я закончу с АСА, то возможно подписание. Уже есть разговоры, там гонорары в разы больше предлагают мне. Даже казахстанские лиги предлагают мне больше, чем АСА платит. Даже есть варианты, где предлагают "20 плюс 20" за бой. Это даже не контракт, а просто на один бой. Это хорошая сумма.
- Это в Казахстане?
- Нет, это в России.
О том, кого побил бы из UFC
- Ты не визуализировал свой бой с Хабибом Нурмагомедовым?
- Это для меня что-то нереальное. Хабиб - это величина, уровень. Я бы хотел с ним провести тренировку, побороться, набраться опыта. Посмотреть на свой уровень относительно сильного бойца.
- Когда ты смотришь на легкий вес, то у тебя не возникают такие мысли, что ты можешь стать там чемпионом?
- Возникают. Мне кажется, у каждого бойца возникают такие мысли. Я уверен, что я выиграю Конора МакГрегора, уверен, что выиграю Джастина Гэтжи, я прямо уверен в этом, малейшего сомнения нет.
- Давай по пунктам. Почему?
- Они бороться не умеют, у них нет борьбы, нет защиты. Ни у Гэтжи, ни у Конора. С ними можно бороться спокойно и контролировать в партере. Что мы видим? Видим, что Чарльз Оливейра переехал всех. У него из девяти боев только Тони Фергюсон смог продержаться все раунды. Человек, который умеет бороться, - переехал всех. Ислам Махачев что сделает сейчас? Он переедет всех. Будет бои, он будет всех переезжать. Потому что там проблемы с борьбой. У нас в СНГ ребята очень хорошо борются, а в UFC большая проблема. Гэтжи бороться не умеет, Конор не умеет...
- Чендлер умеет...
- Чендлер борется, но не грэпплер совсем. Он не может контролировать в партере.
- Бенеил Дариуш умеет бороться.
- Дариуш - хороший борец и джитсер, и в стойке он хорош, да. Сейчас в UFC я смогу подраться, я уверен. Хочу попробовать. Если получится, то будет классно. Если не получится, то я хоть попробовал.
- Ты еще Порье забыл...
- Да, Порье - хороший. Защита неплохая у него.
- Но у Конора защита, мне кажется, получше, чем у Порье...
- Нет, нет. Я не скажу, что у Порье прямо хорошая защита, но мне кажется, что борьба у него лучше. Даже в бою с Конором он его заборол. Сделал тейкдаун и побыл сверху немного.
- У кого хорошая защита от борьбы, даже не в легком дивизионе, а вообще?
- Если бы я дрался в UFC, кого я вижу среди самых сильных соперников: Оливейра, Махачев, Дариуш, Чендлер. Вот это реально сильные ребята, с ними было бы тяжело.
О выигрышах на ставках и как его едва не подвел Ахмедов
- Сколько поставил на Магу Исмаилова в бою с Александром Емельяненко?
- Нормально поставил. Коэффициент был почти четыре.
- Какой твой самый большой выигрыш?
- Это не за этот бой. Около миллиона тенге. Это я сразу поставил на восемь человек в АСА. Все выиграли. В АСА я почти всегда угадываю, а вот в UFC не всегда. АСА мне дополнительный гонорар платит. Потому что я всегда ставлю ставки и выигрываю (смеется). Именно на АСА.
- Ты помнишь какую-нибудь ставку, когда на суперандердога ставил?
- Я не ставил, один раз выпендрился. Там был Головкин и Али Ахмедов, наши боксеры. Головкин дрался с не таким сильным бойцом, на которого коэффициент был около восьми. А на соперника Ахмедова был коэффициент 10-12. И я говорю, что могу просто, даже не смотря бокс, поставить тысяч 600-700 на небольшой коэффициент. Там ты заработаешь вообще мизер, но зато напрягаться не будешь. Ты можешь поставить, лечь спать без напряга, проснуться, и тебе "упадет", на еду и бензин хватит. Я не ставил деньги, просто пацанам сказал. Просыпаюсь, а Ахмедов проиграл, попал в нокаут. Вел весь бой, 10-11 раундов прошло, и был нокаутирован. И я тогда понял, что такие вещи нельзя делать. Нельзя ставить. Ты можешь поставить не особо нужные деньги, мелочь.
О допинге и химии
- Употребляешь ли ты химию?
- Если у кого-то есть желание поспорить со мной на любые деньги, - я готов сдать допинг-контроль. Это уже принципиально, так надоели эти вопросы.
- Сколько процентов бойцов в российских лигах "сидят" на химии?
- Я не знаю. Но скажу так, что те, кто хочет дальше драться в АСА, Fight Nights, RCC, кто не хочет в Америку, - вот те и употребляют. Потому что они понимают, что им за океаном делать нечего. А если здесь можно "химичить", то почему этого не делать? А если ты в Bellator или UFC подписываешься, то уже все.
Про казахский язык и патриотизм
- Ты казахский язык знаешь?
- Я его понимаю, но говорить не могу.
- Ну, допустим, ты можешь на этикетке прочесть, что написано?
- Ну да. Десять слов напишут, я оттуда три-четыре знаю. Примерно понимаю, о чем идет разговор.
- Ты считаешь себя патриотом Казахстана?
- Да, считаю. Считаю, что каждый человек должен быть патриотом своей родины, ты должен любить то место, где ты живешь и родился. Даже если ты осуждаешь, то должен все равно любить.
О том, почему Арману Оспанову легко найти лигу
- Ты знаком с Оспановым? Он недавно подписал контракт с PFL...
- Он мой друг, мы еще с Alash Pride начинали вместе, в 2011-2012 годы. Мы с ним соревновались по жекпе-жек, по панкратиону.
- За последние полтора года он так и не был близок к возвращению к АСА?
- Не знаю, думаю, нет. Его бы все равно куда-то подписали. Я, как борец, должен признать одно: борьба сила, но подписывают легче в промоушены именно ударников. Колени, локти, вертушки. Если хайлайты Армана показать какой-то лиге, то она его возьмет. Скажут, даже если он будет проигрывать, то закатывать бои будет. Арман, кроме того, что красиво дерется, он еще и сильный боец. Реально топ.
О значении Головкина для страны
- Знаком ли ты с Геннадием?
- Лично с ним не знаком, вживую не видел.
- Какое он имеет значение для всего Казахстана?
- Это как Хабиб для России, это наша легенда, без сомнений.
Это были основные и наиболее интересные детали из почти двухчасового интервью Резникова. Полностью его можно посмотреть ниже:
Напомним, что 29-летний Резников находится на первой строчке в рейтинге претендентов легкого веса АСА. По текущему контракту с лигой у него остался один бой.
Фото: UFC (1,4), ACA (2,3,7,8), Туран Казангапов, Vesti.kz (5), Inbusiness.kz (6), DAZN (9)©️
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