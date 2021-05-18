"Уверен, что выиграю у МакГрегора". Резников - о Чимаеве, уровне бойцов UFC и значении Головкина для Казахстана

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец смешанного стиля и один из топовых представителей легкого веса АСА Артем Резников (22-6) дал большое интервью журналисту Илье Андрееву для YouTube-канала "Ушатайка". В нем он особое внимание уделил персоне Хамзата Чимаева, рассказал о том, кого победил бы в UFC, поговорил о допинге, ставках, Геннадии Головкине и знании казахского языка.

Об уровне Чимаева и возможном поединке с ним

- Ранее ты говорил о слабой вольной борьбе Чимаева. Расскажи подробнее, почему это так?

- Я смотрел его схватки, у него средняя, обычная борьба. Даже на уровень мастера спорта не тянет, точно не тянет.

- Он же там в Швеции выигрывал...

- А в Швеции борьбы нет вообще.

- Ты считаешь Чимаева бойцом высокого уровня?

- Я его не видел в UFC с сильными ребятами. Посмотреть бы его с каким-нибудь топом, тогда я могу судить по нему. А пока там ребята такие были... Они в UFC вообще находятся сейчас?

- Ты бы смог составить Чимаеву жесткую конкуренцию?

- Я в себе уверен, и я могу подраться в 77 килограммах. У меня вес 87 килограммов, я думаю, это нормальный вес для полусреднего.

- Если бы ты бился с Чимаевым, то какую тактику на бой выбрал?

- Я бы боролся со всеми. Тем более он высокий, пройти в ноги, думаю, можно.

- Но у него защита от проходов должна быть приличная...

- Ну про Гэтжи тоже так думали.

- Ты считаешь, что Чимаев - проект UFC?

- Да, сто процентов. Потому что он взлетел в плане медийки. Ему дали два боя подряд против середнячков за две недели. Мало кому так дают. Многие сказали бы, что могут драться каждую неделю, но им не дадут бои. А ему дали за две недели два боя. Потому что он хорошо говорит по-английски. Он говорит "я размужу того, снесу того, убью того". Это нужно для UFC.

- У тебя бывает, что ты бои UFC смотришь, и думаешь, что они вообще там делают?

- Есть такое. Когда Чимаев дрался (смеется). Я думал [про соперников]: "Что они там делают?". Там смотришь на коэффициент соперника, около десяти. И думаешь... У нас город есть такой - Талгар. Вот парень оттуда какой-нибудь приедет, на него и то коэффициент будет меньше.

О самом низком гонораре среди топов в АСА

- У тебя сейчас какой гонорар, напомни?

- Пять тысяч долларов за выход на бой, плюс еще пять тысяч за победу.

- Если бы тебе увеличили гонорар в два раза, то это бы уже нормально было?

- Нет, мало.

- Сколько должно быть?

- После боя с Раисовым мне предлагали контракт восемь тысяч плюс восемь тысяч за победу. Я ответил: "15 тысяч плюс 15 тысяч, и я остаюсь". В то время я предложил им сумму, от которой они отказались. В данное время я не хочу продлевать контракт.

- Почему ты считаешь, что должен стоить не меньше "15 плюс 15"?

- Я считаю, что больше должен, если честно. Раисов, кажется, "30 плюс 30" получает, Вартанян сказал, что "30 плюс 30". Если взять топ-10, начиная с чемпиона и до десятого места, то я меньше всех получаю. Нет человека, который получает либо как я, либо меньше меня.

- Это при том, что у тебя все в порядке с медийностью...

- Да, за меня болеет весь Казахстан, плюс многие ребята из России. В ММА-промоушенах это интересно. Тем более я могу "раскачать" бой.

О шансах попасть за океан

- А что тебя смущает в АСА? Тебе могут дать титульный бой, а потом увеличить условия по контракту на следующий бой.

- На следующий - да. Но зачем здесь драться, если я могу в разы больше получать и у меня есть шанс выступать за океаном?

- Расскажи про эти шансы...

- Есть возможности. Если я закончу с АСА, то возможно подписание. Уже есть разговоры, там гонорары в разы больше предлагают мне. Даже казахстанские лиги предлагают мне больше, чем АСА платит. Даже есть варианты, где предлагают "20 плюс 20" за бой. Это даже не контракт, а просто на один бой. Это хорошая сумма.

- Это в Казахстане?

- Нет, это в России.

О том, кого побил бы из UFC

- Ты не визуализировал свой бой с Хабибом Нурмагомедовым?

- Это для меня что-то нереальное. Хабиб - это величина, уровень. Я бы хотел с ним провести тренировку, побороться, набраться опыта. Посмотреть на свой уровень относительно сильного бойца.

- Когда ты смотришь на легкий вес, то у тебя не возникают такие мысли, что ты можешь стать там чемпионом?

- Возникают. Мне кажется, у каждого бойца возникают такие мысли. Я уверен, что я выиграю Конора МакГрегора, уверен, что выиграю Джастина Гэтжи, я прямо уверен в этом, малейшего сомнения нет.

- Давай по пунктам. Почему?

- Они бороться не умеют, у них нет борьбы, нет защиты. Ни у Гэтжи, ни у Конора. С ними можно бороться спокойно и контролировать в партере. Что мы видим? Видим, что Чарльз Оливейра переехал всех. У него из девяти боев только Тони Фергюсон смог продержаться все раунды. Человек, который умеет бороться, - переехал всех. Ислам Махачев что сделает сейчас? Он переедет всех. Будет бои, он будет всех переезжать. Потому что там проблемы с борьбой. У нас в СНГ ребята очень хорошо борются, а в UFC большая проблема. Гэтжи бороться не умеет, Конор не умеет...

- Чендлер умеет...

- Чендлер борется, но не грэпплер совсем. Он не может контролировать в партере.

- Бенеил Дариуш умеет бороться.

- Дариуш - хороший борец и джитсер, и в стойке он хорош, да. Сейчас в UFC я смогу подраться, я уверен. Хочу попробовать. Если получится, то будет классно. Если не получится, то я хоть попробовал.

- Ты еще Порье забыл...

- Да, Порье - хороший. Защита неплохая у него.

- Но у Конора защита, мне кажется, получше, чем у Порье...

- Нет, нет. Я не скажу, что у Порье прямо хорошая защита, но мне кажется, что борьба у него лучше. Даже в бою с Конором он его заборол. Сделал тейкдаун и побыл сверху немного.

- У кого хорошая защита от борьбы, даже не в легком дивизионе, а вообще?

- Если бы я дрался в UFC, кого я вижу среди самых сильных соперников: Оливейра, Махачев, Дариуш, Чендлер. Вот это реально сильные ребята, с ними было бы тяжело.

О выигрышах на ставках и как его едва не подвел Ахмедов

- Сколько поставил на Магу Исмаилова в бою с Александром Емельяненко?

- Нормально поставил. Коэффициент был почти четыре.

- Какой твой самый большой выигрыш?

- Это не за этот бой. Около миллиона тенге. Это я сразу поставил на восемь человек в АСА. Все выиграли. В АСА я почти всегда угадываю, а вот в UFC не всегда. АСА мне дополнительный гонорар платит. Потому что я всегда ставлю ставки и выигрываю (смеется). Именно на АСА.

- Ты помнишь какую-нибудь ставку, когда на суперандердога ставил?

- Я не ставил, один раз выпендрился. Там был Головкин и Али Ахмедов, наши боксеры. Головкин дрался с не таким сильным бойцом, на которого коэффициент был около восьми. А на соперника Ахмедова был коэффициент 10-12. И я говорю, что могу просто, даже не смотря бокс, поставить тысяч 600-700 на небольшой коэффициент. Там ты заработаешь вообще мизер, но зато напрягаться не будешь. Ты можешь поставить, лечь спать без напряга, проснуться, и тебе "упадет", на еду и бензин хватит. Я не ставил деньги, просто пацанам сказал. Просыпаюсь, а Ахмедов проиграл, попал в нокаут. Вел весь бой, 10-11 раундов прошло, и был нокаутирован. И я тогда понял, что такие вещи нельзя делать. Нельзя ставить. Ты можешь поставить не особо нужные деньги, мелочь.

О допинге и химии

- Употребляешь ли ты химию?

- Если у кого-то есть желание поспорить со мной на любые деньги, - я готов сдать допинг-контроль. Это уже принципиально, так надоели эти вопросы.

- Сколько процентов бойцов в российских лигах "сидят" на химии?

- Я не знаю. Но скажу так, что те, кто хочет дальше драться в АСА, Fight Nights, RCC, кто не хочет в Америку, - вот те и употребляют. Потому что они понимают, что им за океаном делать нечего. А если здесь можно "химичить", то почему этого не делать? А если ты в Bellator или UFC подписываешься, то уже все.

Про казахский язык и патриотизм

- Ты казахский язык знаешь?

- Я его понимаю, но говорить не могу.

- Ну, допустим, ты можешь на этикетке прочесть, что написано?

- Ну да. Десять слов напишут, я оттуда три-четыре знаю. Примерно понимаю, о чем идет разговор.

- Ты считаешь себя патриотом Казахстана?

- Да, считаю. Считаю, что каждый человек должен быть патриотом своей родины, ты должен любить то место, где ты живешь и родился. Даже если ты осуждаешь, то должен все равно любить.

О том, почему Арману Оспанову легко найти лигу

- Ты знаком с Оспановым? Он недавно подписал контракт с PFL...

- Он мой друг, мы еще с Alash Pride начинали вместе, в 2011-2012 годы. Мы с ним соревновались по жекпе-жек, по панкратиону.

- За последние полтора года он так и не был близок к возвращению к АСА?

- Не знаю, думаю, нет. Его бы все равно куда-то подписали. Я, как борец, должен признать одно: борьба сила, но подписывают легче в промоушены именно ударников. Колени, локти, вертушки. Если хайлайты Армана показать какой-то лиге, то она его возьмет. Скажут, даже если он будет проигрывать, то закатывать бои будет. Арман, кроме того, что красиво дерется, он еще и сильный боец. Реально топ.

О значении Головкина для страны

- Знаком ли ты с Геннадием?

- Лично с ним не знаком, вживую не видел.

- Какое он имеет значение для всего Казахстана?

- Это как Хабиб для России, это наша легенда, без сомнений.

Это были основные и наиболее интересные детали из почти двухчасового интервью Резникова. Полностью его можно посмотреть ниже:

Напомним, что 29-летний Резников находится на первой строчке в рейтинге претендентов легкого веса АСА. По текущему контракту с лигой у него остался один бой.

Фото: UFC (1,4), ACA (2,3,7,8), Туран Казангапов, Vesti.kz (5), Inbusiness.kz (6), DAZN (9)©️

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