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"Угощу его бешбармаком". Казахстанец Жумабеков - о настрое на бой с россиянином за пояс чемпиона в лиге NFC

Оба бойца идут на победных сериях.

"Угощу его бешбармаком". Казахстанец Жумабеков - о настрое на бой с россиянином за пояс чемпиона в лиге NFC
Жуман Жумабеков. Фото: https://www.instagram.com/juman_jumabekov/
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец легчайшего веса Жуман Жумабеков (10-4), являющийся капитаном команды DAR Team Pro, возглавит турнир NFC 29, который пройдет в Алматы в субботу, 27 февраля. 31-летний файтер проведет титульный бой за звание чемпиона организации Naiza Fighting Championship. Корреспондент Vesti.kz рассказал о настрое казахстанца и его сопернике. 

Жумабеков выступает на профессиональном уровне седьмой год и уже принимал участие в ивентах, организованных известными промоушенами, такими как Fight Nights, Brave CF и M-1 Global. Сейчас он идет на серии из двух побед, добившись успехов на турнирах M-1 Challenge 105 и NFC 23.

Соперником опытного казахстанца будет 26-летний российский файтер Вадим Малыгин (14-4-1). Длительное время боец выступал в лиге М-1 Global, а предыдущий поединок провел на турнире RCC Intro 10, который прошел в ноябре 2020 года. Он, как и Жумабеков, идет на серии из двух побед. Причем стоит отметить, что и Жуман, и Вадим эти две победы добыли судейским решением. Ранее Малыгин выступал в наилегчайшей весовой категории. 

Жуман является достаточно зрелищным бойцом, а 70 процентов своих побед он добыл досрочно - три нокаута и четыре сабмишена. Не хуже статистика и у Вадима, который, имея в активе 14 выигранных боев, отметился пятью нокаутами и таким же количеством успешных сабмишенов. Несмотря на опыт Жумабекова, у Малыгина больше боев на профессиональном уровне. Во многом это связано с тем, что он начал свою карьеру в 19 лет.

Перед титульной схваткой Жуман дал понять, что настрой у него запредельный, а целью является завоевание пояса. Тем не менее отношение к сопернику у казахстанца уважительное.

"Я готов на все сто процентов. Выйду на ринг и сделаю все, чтобы пояс остался в Казахстане. Мне придется столкнуться с серьезным спортсменом, и борьба может быть непростой, но я все равно выиграю бой. А Вадиму пожелаю, чтобы эта битва для него обошлась без травм. Пусть готовится и не расслабляется. После боя обещаю угостить его бешбармаком, увидимся, брат", - заявил Жумабеков.

Малыгин считает Жумабекова сильным бойцом, а еще он намерен показать красивый и зрелищный поединок. Представитель России также уверен в своих силах, предупредив соперника, что пояс он заберет с собой.

"Готов к этому бою как физически, так и морально. Была проделана очень большая работа, которая должна вылиться в успех. Я заряжен и мотивирован, иду только за победой. Жумана оцениваю как сильного соперника, у него много опыта. Но думаю, что в этом противостоянии победит тот, кто больше хочет этой победы, и кто больше для этого сделает. Жуман, давай покажем хороший и зрелищный бой, но знай, что пояс я заберу с собой", - заключил Вадим. 

Отметим, что турнир NFC 29 включит в себя десять поединков, в которых примут участие сразу 11 спортсменов из Казахстана. Также в Алматы выступят бойцы из России, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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Метки:
Россия Алматы MMA Казахстан

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