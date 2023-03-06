Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Топовый боец UFC собрался "забить" Макгрегора в следующем поединке

Топовый боец UFC собрался "забить" Макгрегора в следующем поединке
©instagram.com/thenotoriousmma/

Американский ветеран Майкл Чендлер,  уверенно высказал свой прогноз относительно предстоящего поединка с ирландской звездой Конором Макгрегором, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трехкратный чемпион Bellator и бывший претендент на титул UFC будет тренером в рамках 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Макгрегора. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

"Люди хотят увидеть, как величайшая звезда и икона смешанных единоборств вернется и кого-нибудь порежет на куски. Это создает интригу. Это создает мистику вокруг него для нас, сажающих свои задницы на места. Вот что нам нужно. И я скажу - этого не случится.

Я достаточно насмотрелся на Конора за последнюю пару недель, чтобы понять, что я не только посеку его, но и забью своими руками. Забью всем, чем я захочу. Будь то стойка или партер, я прикончу его ко второму раунду. Вот мое предсказание", - сказал Чендлер на пресс-конференции.

Отметим, что Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 американец досрочно (удушающим приемом) уступил Дастину Порье.

Что касается Макгрегора, то 34-летний ирландец не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
МакГрегор Конор UFC

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus