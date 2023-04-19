Топ-боец из Казахстана выступил с обращением к фанатам

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов обратился к своим фанатам. Он вернется в октагон 5 мая в рамках турнира ONE Fight Night 10 в Денвере (США), передают Vesti.kz.

Его соперником выступит австралиец Рис Макларен. Это первый ивент азиатского промоушена ONE Championship в США.

"Всех приветствую, друзья!!!

До моего дебютного боя в Америке (в Денвере, штат Колорадо) осталось чуть больше двух недель. Мы готовы показать всему миру нашу силу, силу настоящих воинов.

Я знаю, в Америке нас очень много, пользуясь случаем, приглашаю всех наших земляков и соотечественников, наших братьев, кто находится здесь, на американской земле!

Приходите поддержать меня!

Ваша поддержка очень важна для меня! Жду не дождусь увидеть вас 5 мая на арене 1stbank Centеr-Colorado, будет жарко", - написал он в Instagram.