Топ-боец из Казахстана выступил с обращением к фанатам

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов обратился к своим фанатам. Он вернется в октагон 5 мая в рамках турнира ONE Fight Night 10 в Денвере (США), передают Vesti.kz.
Его соперником выступит австралиец Рис Макларен. Это первый ивент азиатского промоушена ONE Championship в США.
"Всех приветствую, друзья!!!
До моего дебютного боя в Америке (в Денвере, штат Колорадо) осталось чуть больше двух недель. Мы готовы показать всему миру нашу силу, силу настоящих воинов.
Я знаю, в Америке нас очень много, пользуясь случаем, приглашаю всех наших земляков и соотечественников, наших братьев, кто находится здесь, на американской земле!
Приходите поддержать меня!
Ваша поддержка очень важна для меня! Жду не дождусь увидеть вас 5 мая на арене 1stbank Centеr-Colorado, будет жарко", - написал он в Instagram.
Напомним, ранее Ахметов хотел подраться с чемпионом организации в наилегчайшем весе американцем Деметриусом Джонсоном, но ему назначили другого соперника.
Загрузка матч-центра...
Реклама