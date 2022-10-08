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Топ-25? Казахстанская лига совершила скачок в рейтинге лучших ММА-промоушенов

Топ-25? Казахстанская лига совершила скачок в рейтинге лучших ММА-промоушенов
©instagram.com/octagonleague

Казахстанская лига Octagon поднялась в главном рейтинге профессиональных бойцовских организаций, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Instagram промоушена.

По состоянию на 8 октября Octagon занимает 26 место по версии авторитетного портала Fightmatrix.com и является лидером среди центральноазиатских лиг. В Азии лига занимает пятое место и 17-е на Евразийском континенте.

Стоит отметить, что 27 место в рейтинге занимает другая казахстанская лига Naiza.

Octagon также входит в топ-3 рейтинга по среднему возрасту бойцов (28 лет), как один из самых "молодых" промоушенов мира наряду с ACA Young Eagles (25 лет) и Dana White's Contender Series (27 лет).

Топ-10 лиг:

1. UFC
2. BELLATOR
3. ACA
4. PFL
5. ONE FC
6. EAGLE FC
7. KSW
8. LEGACY
9. RIZIN
10. RCC

26. Octagon

Очередной ивент Лиги - OCTAGON 36 пройдет 21 октября в Турции. Ожидается, что гостями предстоящего турнира станут известный футболист Месут Озил и другие звезды турецкого спорта и шоу-бизнеса.

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Метки:
MMA UFC Казахстан Naiza

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