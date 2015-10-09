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Силач из Казахстана получил бой в лиге Даны Уайта

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Силач из Казахстана получил бой в лиге Даны Уайта Закир Найманбаев. Фото: instagram.com/powerslap©

Казахстанский силач Закир Найманбаев получил нового соперника в лиге Power Slap, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский силач Закир Найманбаев получил нового соперника в лиге Power Slap, сообщают Vesti.kz.

6 ноября он выйдет на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где встретится с американцем Уэсом Меной на турнире Power Slap 26. Поединок пройдет в рамках соглавного события вечера. 

Сейчас Найманбаев занимает третье место в дивизионе, тогда как Мена располагается на восьмой строчке. Чемпионский пояс принадлежит еще одному американцу - Дэмьену Диббеллу.

Напомним, что лигу Power Slap в 2023 году основал президент UFC Дана Уайт.


 

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