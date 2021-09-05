 SF0hRFbU37MBaRo7cZIlfrtTyzekoWkv5xUKMiNB
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Саят сказал, что мы выиграли!". В клубе казахстанского бойца возмутились решением его дебютного боя в UAE Warriors

"Саят сказал, что мы выиграли!". В клубе казахстанского бойца возмутились решением его дебютного боя в UAE Warriors
©instagram.com/uae_warriors
Новости спорта Единоборства Смешанные

Основатель клуба Tobe top team, представляющего интересы казахстанского бойца Али Кабдуллы, Диас Кабдуов возмутился исходом его дебютного боя в известном азиатском промоушене UAE Warriors, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram он опубликовал пост, в котором отметил, что соперник казахстанца не заслужил победу ни в одном из раундов. 

Напомним, что соперником Кабдуллы был представитель Нидерландов Ярно Эрренс. Поединок, прошедший в Абу-Даби (ОАЭ), завершился ничьей.

"...По моему мнению, Али Кабдулла бой выиграл. Даже не могу понять, за что тому бойцу дали победу. Второй раунд, возможно, с натяжкой была ничья. Но первый и третий раунд выиграл Али. При первой же возможности закинем видео полностью. Всем, кто за нас переживал, всем братьям - рахмет за поддержку. Мы не останавливаемся, мы только разгоняемся. P.S Кстати, Саят (менеджер Саят Абдрахманов. - Прим. ред.) сказал, что мы выиграли", - написал Кабдуов.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бои по смешанным правилам MMA Абдрахманов Саят

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:00
Футбол
"Такого феномена в футболе еще не было". Хабиб Нурмагомедов сравнил Роналду и Месси "Такого феномена в футболе еще не было". Хабиб Нурмагомедов сравнил Роналду и Месси
Сегодня , 13:54
Единоборства
"Саят сказал, что мы выиграли!". В клубе казахстанского бойца возмутились решением его дебютного боя в UAE Warriors "Саят сказал, что мы выиграли!". В клубе казахстанского бойца возмутились решением его дебютного боя в UAE Warriors
Сегодня , 00:27
Единоборства
Неожиданным исходом завершился дебют непобежденного казахстанского бойца в новом промоушене Неожиданным исходом завершился дебют непобежденного казахстанского бойца в новом промоушене
Вчера , 22:54
Единоборства
Казахстанский ММА-боец устроил кровавую рубку с россиянином на турнире Хабиба Казахстанский ММА-боец устроил кровавую рубку с россиянином на турнире Хабиба
Вчера , 10:19
Единоборства
"Мы будем готовы". Дамир Исмагулов - о следующем бое в UFC "Мы будем готовы". Дамир Исмагулов - о следующем бое в UFC
3 сентября, 20:07
Единоборства
"Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC "Может доставить серьезные проблемы". Эксперт - о следующем сопернике Исмагулова в UFC
3 сентября, 12:51
Единоборства
Непобежденный казахстанский боец сделал вес перед дебютом в новой лиге Непобежденный казахстанский боец сделал вес перед дебютом в новой лиге
2 сентября, 15:30
Единоборства
Мастер финишей, побеждал брата Хабиба и нокаутировал Физиева. Что известно о следующем сопернике Исмагулова в UFC Мастер финишей, побеждал брата Хабиба и нокаутировал Физиева. Что известно о следующем сопернике Исмагулова в UFC
1 сентября, 13:26
Единоборства
"Что за черт, как крыса". Боец нокаутировал соперника коленом в голову на дуэли взглядов "Что за черт, как крыса". Боец нокаутировал соперника коленом в голову на дуэли взглядов
31 августа, 13:42
Единоборства
Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА Бои казахстанцев на турнире Хабиба и в лиге ОАЭ, или что смотреть на этой неделе в ММА
30 августа, 18:30
Единоборства
"Есть Рахмонов". Эксперт намекнул на несправедливость в рейтингах UFC "Есть Рахмонов". Эксперт намекнул на несправедливость в рейтингах UFC
28 августа, 22:44
Единоборства
Поединок казахстанского бойца станет главным на турнире OPEN FC в Москве Поединок казахстанского бойца станет главным на турнире OPEN FC в Москве
27 августа, 23:36
Единоборства
Экс-боец UFC нокаутировал казахстанца в главном бою и успешно дебютировал в лиге NFC Экс-боец UFC нокаутировал казахстанца в главном бою и успешно дебютировал в лиге NFC
27 августа, 22:56
Единоборства
Казахстанец задушил российского бойца и сотворил сенсацию на турнире в Алматы Казахстанец задушил российского бойца и сотворил сенсацию на турнире в Алматы
27 августа, 20:52
Единоборства
Девушка-боец из Казахстана в кровавой рубке потерпела первое поражение в карьере на турнире NFC Девушка-боец из Казахстана в кровавой рубке потерпела первое поражение в карьере на турнире NFC
26 августа, 19:15
Единоборства
Бой проспекта из Узбекистана и противостояние топовых полулегковесов. Что смотреть на этой неделе в UFC Бой проспекта из Узбекистана и противостояние топовых полулегковесов. Что смотреть на этой неделе в UFC
25 августа, 15:47
Единоборства
Более 50 пропущенных за бой, или кто из казахстанских файтеров UFC получает больше урона в стойке Более 50 пропущенных за бой, или кто из казахстанских файтеров UFC получает больше урона в стойке
25 августа, 07:41
Единоборства
На Хабиба Нурмагомедова напали в России На Хабиба Нурмагомедова напали в России
24 августа, 20:25
Единоборства
Подошел к Дане Уайту, или как звездный друг казахстанского бойца из UFC помог ему приблизиться к мечте Подошел к Дане Уайту, или как звездный друг казахстанского бойца из UFC помог ему приблизиться к мечте
23 августа, 23:20
Единоборства
"Это самое ненужное в единоборствах". Хабиб Нурмагомедов резко высказался о ринг-герлз "Это самое ненужное в единоборствах". Хабиб Нурмагомедов резко высказался о ринг-герлз
23 августа, 22:48
Единоборства
Непобежденный казахстанский боец узнал дату дебюта и соперника в лиге UAE Warriors Непобежденный казахстанский боец узнал дату дебюта и соперника в лиге UAE Warriors
23 августа, 19:21
Единоборства
Казахстанец против экс-бойца UFC, или что интересного нас ждет на этой неделе в ММА Казахстанец против экс-бойца UFC, или что интересного нас ждет на этой неделе в ММА
23 августа, 12:05
Единоборства
Пора в UFC, или какие выводы можно сделать после победы Алмабаева над другим экс-чемпионом М-1 Пора в UFC, или какие выводы можно сделать после победы Алмабаева над другим экс-чемпионом М-1
22 августа, 01:06
Единоборства
Видео сенсационной победы, или как казахстанский боец сделал самый большой апсет в истории Brave Видео сенсационной победы, или как казахстанский боец сделал самый большой апсет в истории Brave
22 августа, 00:54
Единоборства
Казахстанец по прозвищу "Бизон" проиграл небитому проспекту в главном бою турнира Brave CF 53 в Алматы Казахстанец по прозвищу "Бизон" проиграл небитому проспекту в главном бою турнира Brave CF 53 в Алматы
22 августа, 00:06
Единоборства
Казахстанский боец после четырехлетнего простоя вырубил соперника на турнире Brave в Алматы Казахстанский боец после четырехлетнего простоя вырубил соперника на турнире Brave в Алматы
21 августа, 23:38
Единоборства
Казахстанец Асу Алмабаев задушил соперника в дебютном бою на турнире Brave CF Казахстанец Асу Алмабаев задушил соперника в дебютном бою на турнире Brave CF
21 августа, 22:57
Единоборства
Небитый казахстанец нокаутировал бразильца на турнире Brave в Алматы Небитый казахстанец нокаутировал бразильца на турнире Brave в Алматы
21 августа, 16:07
Единоборства
Александр Емельяненко проведет боксерский бой против блогера. Определилась дата Александр Емельяненко проведет боксерский бой против блогера. Определилась дата
21 августа, 13:28
Единоборства
Работающий с казахстанским менеджером российский боец UFC объявил о поединке за чемпионский титул Работающий с казахстанским менеджером российский боец UFC объявил о поединке за чемпионский титул
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus