"Саят сказал, что мы выиграли!". В клубе казахстанского бойца возмутились решением его дебютного боя в UAE Warriors

Основатель клуба Tobe top team, представляющего интересы казахстанского бойца Али Кабдуллы, Диас Кабдуов возмутился исходом его дебютного боя в известном азиатском промоушене UAE Warriors, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram он опубликовал пост, в котором отметил, что соперник казахстанца не заслужил победу ни в одном из раундов.

Напомним, что соперником Кабдуллы был представитель Нидерландов Ярно Эрренс. Поединок, прошедший в Абу-Даби (ОАЭ), завершился ничьей.

"...По моему мнению, Али Кабдулла бой выиграл. Даже не могу понять, за что тому бойцу дали победу. Второй раунд, возможно, с натяжкой была ничья. Но первый и третий раунд выиграл Али. При первой же возможности закинем видео полностью. Всем, кто за нас переживал, всем братьям - рахмет за поддержку. Мы не останавливаемся, мы только разгоняемся. P.S Кстати, Саят (менеджер Саят Абдрахманов. - Прим. ред.) сказал, что мы выиграли", - написал Кабдуов.

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