Рвущийся в UFC небитый кыргыз из Казахстана устроил мощный трешток с бразильцем

Небитый кыргызстанский боец, проживающий в Астане, Шермурат Калилов (5-0), зарубился со своим соперником из Бразилии Лукасом Бенто (7-3) в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

5 февраля бойцы выступят на турнире OCTAGON 40. Причем Калилов впервые в карьере проведет бой в родном Кыргызстане.

Первым выпад в соцсетях сделал бразилец. Бенто опубликовал ролик, в котором якобы избивает оппонента в компании девушек.

Калилов опубликовал ответку, где в компании известного казахстанского бойца Василия Тахтая сыграл в футбол мячом, на который наклеил портрет бразильца.

"Бенто, увидимся в клетке", - сказал Калилов.

Напомним, что в Казахстан Калилов, которого теперь называют Пантера, приехал в 2015 году на работу. В 17 лет оказался в зале Василия Тахтая Takhtay Team. Днем Калилов работал на строительном базаре в Астане, а вечером ходил на тренировки. В MMA дебютировал в 2019 году.

В октагон Шермурат выходит с двумя флагами - Казахстана и Кыргызстана. В планах бойца - выступление в UFC.

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