Прямая трансляция турнира OCTAGON из Алматы

Сегодня, 22 июля, в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака пройдет турнир OCTAGON 47, организованный Евразийской лигой OCTAGON, передает корреспондент Vesti.kz.

На турнире состоится первая встреча серии матчевых противостояний между странами в формате "стенка на стенку" - OCTAGON NATIONS MATCH, в котором встретятся Казахстан и Бразилия.

В главном событии турнира состоится возвращение в октагон одного из самых перспективных бойцов легчайшего веса Бекзата Алмахана (15-1), который выступит капитаном команды Казахстана, а его соперником будет Матэус Глория (12-4-1). В со-главном событии легковес Адиль Боранбаев (21-10-1) встретится с Маурисио Мачадо (25-15).

Помимо бойцов Казахстана и Бразилии на турнире также выступят представители Узбекистана, Кыргызстана, России и Ирана. Всего в рамках ивента запланировано 14 поединков.

Начало турнира OCTAGON 47 – 18:00 по времени Астаны.

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