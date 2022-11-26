Прямая трансляция боя Асу Алмабаева с непобежденным соперником на турнире BRAVE CF 66

Сегодня, 26 ноября, казахстанский боец ММА Асу Алмабаев (16-2) выступит в главном карде крупного турнира BRAVE CF 66, который пройдет на острове Бали в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алмабаев сразится с филиппинцем Кеннетом Манингатом (6-0), который заменил Мухаммада Идрисова (6-0).

Прямая трансляция турнира стартует в 16:00 по времени Астаны. Она будет осуществляться на стриминговой платформе DAZN. Бой казахстанца и филиппинца ориентировочно запланирован после 18:30. Впрочем, время начала поединка зависит от длительности предшествующих боев.

Напомним, что в последних двух поединках Алмабаев одержал победы решением.

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