Появилась информация о сроках боя Артема Резникова в финале Гран-при за миллион долларов

Стали известны приблизительные сроки финального боя Гран-при АСА с участием казахстанца Артема Резникова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом "Вестнику ММА" рассказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

В финале Резников, выступающий в легком весе, должен сразиться с Эдуардом Вартаняном.

"Сегодня я общался с Эдиком, он уже в Москве, будет проверяться. Ориентировочно – июнь. Думали о мае, но слишком близко. В июне у нас планируется два турнира, по локациям мы объявим", - заявил он.

Отметим, что призовой фонд Гран-при АСА составляет порядка миллиона долларов. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов.

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