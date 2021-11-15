Погиб бывший боец АСА

Боец ММА Матеуш Лазовски, ранее выступавший в лиге АСА, погиб из-за несчастного случая в горах, сообщает "Чемпионат". По предварительной информации, 35-летний поляк сорвался и упал с большой высоты.

"Мы получили трагическую новость, связанную со вчерашним происшествием. Вся команда ACA выражает соболезнования семье и родственникам Матеуша Лазовски. Покойся с миром", - написала пресс-служба АСА в Instagram.

На счету Лазовски шесть поединков по правилам смешанных единоборств. Он одержал три победы - одну нокаутом и две судейскими решениями. В своем последнем бою, который состоялся 11 сентября 2021 года, Матеуш проиграл соотечественнику Патрику Дубиле.