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Погиб бывший боец АСА

Погиб бывший боец АСА
©instagram.com/aca_mma
Новости спорта Единоборства Смешанные

Боец ММА Матеуш Лазовски, ранее выступавший в лиге АСА, погиб из-за несчастного случая в горах, сообщает "Чемпионат". По предварительной информации, 35-летний поляк сорвался и упал с большой высоты.

"Мы получили трагическую новость, связанную со вчерашним происшествием. Вся команда ACA выражает соболезнования семье и родственникам Матеуша Лазовски. Покойся с миром", - написала пресс-служба АСА в Instagram.

На счету Лазовски шесть поединков по правилам смешанных единоборств. Он одержал три победы - одну нокаутом и две судейскими решениями. В своем последнем бою, который состоялся 11 сентября 2021 года, Матеуш проиграл соотечественнику Патрику Дубиле.

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Метки:
MMA

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