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Оставил соперника без сил, но проиграл: непобежденный казах потерял "нолик" в лиге Хабиба

Оставил соперника без сил, но проиграл: непобежденный казах потерял "нолик" в лиге Хабиба
©Eagle FC

Субботний турнир Eagle FC 51, прошедший в Атырау, в большей степени запомнился скандальной отменой главного события вечера - объединительного титульного боя между средневесами Фаридуном Одиловым (14-2-2) и Дауреном Ермековым (15-5). Противостояние было отменено из-за отказа таджикского файтера, которого в лиге Хабиба Нурмагомедова решили сразу же уволить из организации.

На фоне всей этой шумихи многие как-то подзабыли про остальных участников турнира, интерес к событию несколько остыл. Но все равно казахстанских фанатов ждало интригующее противостояние между Али Кабдуллой (7-1-1) и Жорой Айвазяном (14-1) в главном карде турнира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом поединке, который наверняка не порадовал обилием зрелищ.

27-летние легковесы встретились в клетке в ходе самого долгожданного для казахстанских зрителей поединка. Непобежденный Кабдулла все семь своих победных боев завершил досрочно - два нокаута и пять сабмишенов. На его счету была лишь одна ничья при отсутствии поражений. А вот у его соперника Айвазяна было 13 побед при единственной неудаче. 

Этот бой ждали, потому что на двоих у файтеров было 20 побед при единственном поражении, и на бумаге это было очень зрелищное противостояние. Но таковым оно осталось лишь в анонсах и на бумаге. 

Али выше соперника на 12 сантиметров, и он сразу же начал активно проявлять себя в стойке, оказывать давление на оппонента и занял центр октагона. Айвазян быстро перемещался по периметру клетки и, как оказалось, выжидал более подходящий момент для тейкдауна. Перед первым переводом казахскому бойцу удалось донести до соперника пару ощутимых попаданий.

Практически с первого же тейкдауна геймплан Айвазяна на этот бой стал понятен. Полный акцент на борьбу и контроль в партере. В этом поединке Жора указал как самому Али, так и его тренерам на слабое место - защиту от тейкдаунов. Раз за разом, когда Али пытался подняться на ноги, Айвазян снова переводил его.

В таком ключе прошли все три раунда. Но удивляет то, что Айвазян не использовал свой контроль в партере эффективно. Со стороны находившегося снизу Кабдуллы было больше активности, разнообразных ударов, как кулаками, так и локтями. Несмотря на слабый уровень активности со стороны Айвазяна, рефери ни разу не поднял бойцов в стойку, хотя ситуация порой этого требовала.

К третьему раунду Айвазян выходил с учащенным и тяжелым дыханием. Было видно, что его силы уже на исходе, а Али удалось сохранить побольше выносливости. Но в итоге Жора все равно сумел перевести соперника, и лишь ближе к концу боя Кабдулла перехватил инициативу в партере, однако было слишком поздно. Казахстанец нанес немало ударов в партере, пытался провести удушающий, но все равно победу решением одержал его соперник - 29-28, 29-28, 30-27.

Было обидно за Кабдуллу, ведь он выходил на этот поединок с целью выиграть и стать следующим претендентом на пояс. Также он очень хотел подарить зрителям, пришедшим на арену, незабываемые эмоции и провести яркий зрелищный бой. Но тактика соперника полностью "засушила" весь поединок и ожидания зрителей от него.

В соцсетях после этого поединка возникли споры. Кто-то утверждал, что пора уже отходить от навязчивой системы судейства, при которой пассивный контроль после тейкдауна идет в зачет тому, кто находится сверху. Отчасти с этим можно согласиться.

С другой стороны, Али действительно не продемонстрировал ничего толкового в плане защиты от переводов. Практически каждый раз, когда Айвазян шел за тейкдауном, ему удавалось без особых преград добиться своего. Теперь у Кабдуллы появится новая цель - вырасти в грэпплинге до такого уровня, чтобы никому из соперников больше не удавалось провернуть с ним то же, что удалось Жоре.

Конкретно в этом бою Али не хватило навыков в защите от борьбы и грэпплинга и, наверное, времени. К концу третьего раунда Айвазян откровенно ждал гонга, потому что сил не оставалось вообще. Будь этот поединок пятираундовым, у Кабдуллы возникли бы прекрасные шансы для камбэка.

Посмотрим, как будет развиваться карьера Али дальше. Безусловно, это очень талантливый и перспективный боец. Вероятно, что этот бой станет большим уроком для него и из него он извлечет очень много выгоды для себя в будущем. Пока же можно отметить один интересный факт: дважды за свою карьеру Кабдулла доводил дело до решения судей и пока ни разу не победил.

Напомним, что на данный момент в Eagle FC есть два казахстанских чемпиона - средневес Ермеков и полутяжеловес Дияр Нургожай (8-0).

Фото: Eagle FC©️

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Метки:
MMA Eagle FC Нурмагомедов Хабиб Казахстан Ермеков Даурен Нургожай Дияр

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