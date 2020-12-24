На опыте. Казахстанка закатила настоящую рубку со своей соперницей и выиграла болевым приемом

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37-летняя казахстанская спортсменка Асем Жакенова (2-0) победила на турнире по смешанным единоборствам NFC 27, который проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В своем поединке уроженка Семея встретилась с 23-летней россиянкой Кариной Питецкой (0-1), являющейся мастером спорта по вольной борьбе. Первый раунд прошел в стойке и был достаточно острым с обеих сторон. Во второй пятиминутке зрители больше наблюдали за борьбой в партере. В третьей пятиминутке стало заметно, что устала и Жакенова, и ее 23-летняя соперница.
В один момент Питецкая предприняла попытку перевести противницу на канвас, но в итоге сама оказалась в неудобном положении, отдав спину казахстанской спортсменке. Этим и воспользовалась Асем, которая изначально пыталась завершить поединок удушающим, но затем неожиданно вышла на болевой "армбар". Питецкая сначала терпела и не сдавалась, но спустя несколько секунд постучала, признав свое поражение.
После проведенного боя Жакенова поблагодарила своих болельщиков и призналась, что этот сложный поединок стал для нее уроком о том, что всегда нужно изучать соперников заранее. Перед турниром Асем заявила, что не знает свою оппонентку и знать о ней не желает.
Отметим, что бой между Жакеновой и Питецкой стал первым женским поединком в истории промоушена NFC.
Очередной турнир лиги Naiza Fighter Championship можно посмотреть здесь:
В главном поединке вечера сразятся казахстанские представители наилегчайшего веса - Асу Алмабаев (11-2) и Дархан Скаков (3-0). Этот бой будет титульным.
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