Olimpbet везет Top Dog Fighting Championship в Казахстан

Совсем скоро самый честный бойцовский промоушен разорвет Нур-Султан. 20 ноября во Дворце спорта Jekpe-Jek состоится событие, которого давно ждут все казахстанские поклонники кулачных боев - на площадку выйдут парни из Top Dog.

Сумасшедший кард соберет лучших из лучших бойцов лиги, но главное, у болельщиков будет возможность поддержать своих соотечественников в нескольких парах.

Сразу несколько казахстанских участников примут участие в Top Dog11 и уже готовы удивлять скептиков.

Такое событие нельзя пропускать, поэтому спонсор TopDog - букмекерская контора Olimpbet - запустила в своих социальных сетях конкурс.

Билетов не так много, а главный вечер ноября все ближе. Для тех, кто не сможет посетить событие №1 в мире кулачных боев, доступна линия Olimpbet c широчайшей росписью схваток Top Dog11.