Одна из главных красоток ММА опубликовала откровенное фото в Instagram

Одна из горячих девушек ММА Валери Лоуреда выложила очередное откровенное фото в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она позирует в бикини, демонстрируя свои пышные формы. Число ее подписчиков с каждым таким снимком растет. На нее сейчас подписаны 588 тысяч человек.
22-летняя Лоуреда - американка парагвайского происхождения. В детстве занималась таеквондо. Ее родители и младшие сестры также занимаются этим видом спорта.
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