Это не UFC. Казахстанский чемпион из лиги Хабиба назвал лучший промоушен

Действующий чемпион промоушена Eagle FC в среднем весе казахстанец Даурен Ермеков заявил о заинтересованности в переходе в Bellator, сообщает Metaratings.kz со ссылкой на журналиста Руслана Гумилева. Согласно контракта у Ермекова еще два боя в Eagle FC.

Однако есть устная договоренность, по которой он может перейти в другую организацию, если поступит выгодное предложение

В настоящий момент казахстанец, как и все остальные бойцы лиги, ожидает решения Eagle FC – закроется промоушен после ухода Хабиба Нурмагомедова или продолжит работу.

"Мне было бы интересно выступить в Bellator. В отличие от UFC, там есть шанс начать с топ-10. Плюс гонорары там, намного выше", - сказал боец.

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