Назван желаемый соперник для Резникова по полуфиналу Гран-при за миллион долларов

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко высказался о возможном сопернике казахстанца Артема Резникова (22-6) по полуфиналу Гран-при за миллион долларов. Также он пообещал приложить все усилия для организации реванша между Резниковым и россиянином Юсуфом Раисовым (19-2), сообщает "Матч ТВ".

- Я, как фанат, озвучил, что в полуфинале хотел бы увидеть бой Артема Резникова против Али Багова. Другую полуфинальную пару мы знаем - Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян, - сказал Яценко.

- Тогда еще вопрос как простому фанату ММА. Многие хотят видеть финал Раисов - Резников.

- Я бы просто хотел увидеть этот бой. Неважно - в финале Гран-при или уже после него. В Гран-при собраны сильные бойцы. Думаю, фанаты не расстроятся, если этот бой состоится не в рамках Гран-при. Понятно, что сначала болельщики расстроятся, если кто-то или оба не дойдут до финала, но далее все будут удовлетворены.

- А теперь, как глава лиги, вы можете обещать, что встреча Раисова и Резникова состоится?

- Приложу к этому все усилия.

- А в чем может быть загвоздка?

- В моем понимании загвоздки ни в чем не может быть. У лиги свои планы, а у ребят - свои. Мы подписали контракты со всеми на одинаковых условиях: вот они участвуют в Гран-при, а после турнира мы никакие обязательства на них не повесили. Если у них будут какие-то другие варианты… Но, как показывает практика, не стоит отказываться от лучших предложений. По мне, этот бой вполне реален.

В рамках ACA 140 Резников победил экс-бойца UFC из Бразилии Дави Рамоса (10-4). Их поединок в легком весе возглавил турнир АСА 140 в Сочи и был рассчитан на пять раундов. Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Резникову. Таким образом, казахстанец прошел в полуфинал Гран-при с призовым фондом миллион долларов, где ждет победителя пары Али Багов (32-10) - Рашид Магомедов (25-6-1).

Добавим, что Раисов и Резников встречались на турнире АСА 111 в сентябре 2020 года. Тогда Резников одержал победу раздельным решением судей.