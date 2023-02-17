"Мы принимаем бой". Артем Резников выступил с заявлением

Казахстанский боец смешанных единоборств легкого веса Артем Резников обратился через соцсети к вице-президенту российской лиги АСА Асланбеку Бадаеву, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы принимаем этот бой! Сразу после боя с Эдиком, не важно, какой будет результат, но бой с Али надо сделать!" - написал он в Instagram.

Свой следующий поединок Резников проведет с россиянином Эдуардом Вартаняном в финале Гран-при АСА, после чего рассчитывает получить бой с другим представителем России Али Баговым.

Призовой фонд Гран-при АСА составляет порядка миллиона долларов. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов. Финал состоится в мае-июне.

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