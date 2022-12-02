Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA

Автор:

Комментарии

Мощный казах против нокаутера из России: прямая трансляция и прогноз от Vesti.kz

Мощный казах против нокаутера из России: прямая трансляция и прогноз от Vesti.kz
©Eagle FC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Сариев (13-1) уже сегодня, 2 декабря, проведет четвертый бой под эгидой лиги Хабиба Нурмагомедова - Eagle FC. Корреспондент Vesti.kz дал прогноз на это противостояние и рассказал о прямой трансляции поединка.

Соперником 25-летнего Сариева, являющегося экс-претендентом на титул чемпиона, будет россиянин Алексей Ким (6-2). Сам ивент Eagle FC Selection 6 пройдет в городе Альметьевске (Республика Татарстан, Россия). Всего на турнире ожидается 11 поединков, три из которых - в главном карде. Как раз-таки бой между Сариевым и Кимом откроет главную часть вечера боев.

Изначально Сариев должен был биться с другим экс-претендентом на пояс Рамазаном Амаевым (7-1), но в итоге он выбыл из строя из-за травмы. Теперь на замену вышел яркий ударник Ким, на счету которого шесть побед, и все они были добыты нокаутами. Правда в последних двух схватках Алексей проиграл решением. Причем первое поражение в карьере россиянин потерпел от другого казахстанца Данияра Койшыбека.

Сариев - тактически грамотный боец. Он проиграл лишь раз, и случилось это в титульном поединке против Мансура Малачиева, в котором казахстанец большую часть боя доминировал. В этом году у Руслана уже есть уверенная победа на июльском турнире в Актау.

Отправить в нокаут Сариева будет сложно даже такому мастеровитому и опасному ударнику, как Ким. Подобраться к казахстанцу на нужную дистанцию будет точно нелегко, тем более антропометрические данные говорят именно за Руслана.

Наш прогноз - это победа Сариева единогласным решением по итогам трех раундов. Конечно, куда ярче была бы победа досрочная, но напомним, что Кима еще никому не удавалось финишировать. Это достаточно цепкий и стойкий боец, и 15 минут Руслану может не хватить. Но победа, как говорится, не пахнет, поэтому выиграть решением будет хорошим результатом для казахстанца.

Напомним, что турнир Eagle FC Selection 6 стартует в 20:30 по времени Астаны. Бой между Сариевым и Кимом начнется не ранее 23:00, сразу после окончания схватки между Ермеком Ахматовым и Ринатом Мингазовым. Прямая трансляция будет доступна ниже:

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA Eagle FC Нурмагомедов Хабиб Казахстан Татарстан Россия

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:10
MMA
Мощный казах против нокаутера из России: прямая трансляция и прогноз от Vesti.kz Мощный казах против нокаутера из России: прямая трансляция и прогноз от Vesti.kz
Вчера , 12:54
MMA
В одном дивизионе с казахстанцем. Боец 2004 года рождения дебютирует в UFC В одном дивизионе с казахстанцем. Боец 2004 года рождения дебютирует в UFC
30 ноября, 13:01
MMA
Звездного бойца уволили из UFC Звездного бойца уволили из UFC
30 ноября, 10:18
MMA
Экс-боец UFC переспал с ВИЧ-положительной ринг-герл Экс-боец UFC переспал с ВИЧ-положительной ринг-герл
29 ноября, 23:59
MMA
Топовый казахстанский боец MMA отреагировал на выход Сенегала в плей-офф ЧМ-2022 Топовый казахстанский боец MMA отреагировал на выход Сенегала в плей-офф ЧМ-2022
28 ноября, 16:57
MMA
Казахстанский боец оставил грозное послание перед Гран-при за миллион долларов Казахстанский боец оставил грозное послание перед Гран-при за миллион долларов
28 ноября, 11:52
MMA
Где и с кем? Два топовых казахстанца проведут бои на этой неделе Где и с кем? Два топовых казахстанца проведут бои на этой неделе
26 ноября, 21:45
MMA
Казахстанский боец прокомментировал досрочную победу в основном карде престижного промоушена Казахстанский боец прокомментировал досрочную победу в основном карде престижного промоушена
26 ноября, 20:42
MMA
13-я победа подряд. Боец ММА из Казахстана выиграл бой в главном карде BRAVE CF 13-я победа подряд. Боец ММА из Казахстана выиграл бой в главном карде BRAVE CF
26 ноября, 09:58
MMA
Прямая трансляция боя Асу Алмабаева с непобежденным соперником на турнире BRAVE CF 66 Прямая трансляция боя Асу Алмабаева с непобежденным соперником на турнире BRAVE CF 66
25 ноября, 11:41
MMA
В шаге от титула? Казахстанец подерется с непобежденным соперником на крупном турнире В шаге от титула? Казахстанец подерется с непобежденным соперником на крупном турнире
24 ноября, 12:39
MMA
Бой Рахмонов - Махачев возможен в UFC? Казахстанец не просто так заговорил о легком весе Бой Рахмонов - Махачев возможен в UFC? Казахстанец не просто так заговорил о легком весе
24 ноября, 11:42
MMA
В лиге Хабиба продолжают отменяться бои казахстанцев. Что произошло на этот раз В лиге Хабиба продолжают отменяться бои казахстанцев. Что произошло на этот раз
24 ноября, 09:32
MMA
Сорвался главный бой на UFC 282. Подробности Сорвался главный бой на UFC 282. Подробности
23 ноября, 13:05
MMA
В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball. Видео на ESPN набрало миллион просмотров за час В Казахстане появилась новая игра - Batyr Ball. Видео на ESPN набрало миллион просмотров за час
23 ноября, 09:49
MMA
Стал известен главный бой турнира UFC с участием Шавката Рахмонова Стал известен главный бой турнира UFC с участием Шавката Рахмонова
21 ноября, 14:56
MMA
Еще один казахский актер стал бойцом ММА: разгром в первом раунде и дерзкий трешток Еще один казахский актер стал бойцом ММА: разгром в первом раунде и дерзкий трешток
21 ноября, 13:35
MMA
Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC Итоги после завершения карьеры. Сколько Жумагулов заработал за шесть боев в UFC
21 ноября, 12:00
MMA
Прямая трансляция и кард NAIZA 48: вакантный пояс, бой трехкратного чемпиона мира по ММА и полуфинал Гран-при Прямая трансляция и кард NAIZA 48: вакантный пояс, бой трехкратного чемпиона мира по ММА и полуфинал Гран-при
20 ноября, 21:00
MMA
Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный Назван преемник Жумагулова в UFC: он тоже из Актобе и все еще непобежденный
20 ноября, 20:24
MMA
"Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды "Он - парень с улицы и без базы". Президент NAIZA - о завершении карьеры Жумагулова и его статусе легенды
20 ноября, 19:30
MMA
Казахский боец ММА отказался от чемпионского пояса. Подробности Казахский боец ММА отказался от чемпионского пояса. Подробности
20 ноября, 18:30
MMA
Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC
20 ноября, 18:00
MMA
Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова Бразильский тренер раскритиковал судей UFC после боя Жумагулова
20 ноября, 15:54
MMA
Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру Так поступает лучшая лига мира? Как UFC воспользовались Жумагуловым и испортили ему карьеру
20 ноября, 11:00
MMA
UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом UFC вынесли вердикт после скандала с казахстанским бойцом
20 ноября, 08:02
MMA
Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова
20 ноября, 07:47
MMA
Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC Менеджер Жумагулова отреагировал на скандал в UFC
20 ноября, 07:28
MMA
Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC Казахстанский боец принял решение о своем будущем после скандального поражения в UFC
20 ноября, 03:41
MMA
Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC Засудили? Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus