Мощный казах против нокаутера из России: прямая трансляция и прогноз от Vesti.kz

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Сариев (13-1) уже сегодня, 2 декабря, проведет четвертый бой под эгидой лиги Хабиба Нурмагомедова - Eagle FC. Корреспондент Vesti.kz дал прогноз на это противостояние и рассказал о прямой трансляции поединка.

Соперником 25-летнего Сариева, являющегося экс-претендентом на титул чемпиона, будет россиянин Алексей Ким (6-2). Сам ивент Eagle FC Selection 6 пройдет в городе Альметьевске (Республика Татарстан, Россия). Всего на турнире ожидается 11 поединков, три из которых - в главном карде. Как раз-таки бой между Сариевым и Кимом откроет главную часть вечера боев.

Изначально Сариев должен был биться с другим экс-претендентом на пояс Рамазаном Амаевым (7-1), но в итоге он выбыл из строя из-за травмы. Теперь на замену вышел яркий ударник Ким, на счету которого шесть побед, и все они были добыты нокаутами. Правда в последних двух схватках Алексей проиграл решением. Причем первое поражение в карьере россиянин потерпел от другого казахстанца Данияра Койшыбека.

Сариев - тактически грамотный боец. Он проиграл лишь раз, и случилось это в титульном поединке против Мансура Малачиева, в котором казахстанец большую часть боя доминировал. В этом году у Руслана уже есть уверенная победа на июльском турнире в Актау.

Отправить в нокаут Сариева будет сложно даже такому мастеровитому и опасному ударнику, как Ким. Подобраться к казахстанцу на нужную дистанцию будет точно нелегко, тем более антропометрические данные говорят именно за Руслана.

Наш прогноз - это победа Сариева единогласным решением по итогам трех раундов. Конечно, куда ярче была бы победа досрочная, но напомним, что Кима еще никому не удавалось финишировать. Это достаточно цепкий и стойкий боец, и 15 минут Руслану может не хватить. Но победа, как говорится, не пахнет, поэтому выиграть решением будет хорошим результатом для казахстанца.

Напомним, что турнир Eagle FC Selection 6 стартует в 20:30 по времени Астаны. Бой между Сариевым и Кимом начнется не ранее 23:00, сразу после окончания схватки между Ермеком Ахматовым и Ринатом Мингазовым. Прямая трансляция будет доступна ниже:

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